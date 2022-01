Mestamente noto come “Blue Monday”, il terzo lunedì di gennaio, che quest’anno cade il 17, ha la sinistra veste di “giorno più triste dell’anno”. Ma niente paura: per sconfiggere il malumore e allontanare le nuvole dai nostri pensieri, cedere alla tendenza unghie blu è il toccasana perfetto. Provare per credere!

Unghie blu per dire addio al Blue Monday!

Allontaniamo la malinconia con una nail art blu che dà un calcio al Blue Monday! Energia e intensità sono le note dominanti di questo colore che sconfigge il malumore e trionfa tra le tendenze unghie più belle, per tradurre il giorno più triste dell’anno in un caldo inno alla gioia e alla creatività…

Dal blu elettrico al blu notte, passando per nuance più chiare, effetto glitter o french manicure, questa nail art offre un inesauribile e strepitoso ventaglio di proposte in cui non resta che l’imbarazzo della scelta…

Il blu elettrico è il grande classico che non sbaglia un colpo, perfetto per unghie lunghe e ancora più sfizioso (e rock) su quelle corte!

Frizzante e irresistibile anche l’accostamento di uno smalto blu jeans con delicate decorazioni iridescenti…

E che dire del profondissimo blu notte, ancora più spettacolare se illuminato dalle vibranti carezze di una sfumatura elettrica tono su tono?

Una deliziosa declinazione della nail art blu arriva dal cuore delle sperimentazioni più glam in fatto di unghie, come questo favoloso “lapis blue”…

Cosa aspettate? Dal beauty alla moda, le soluzioni-antidoto al Blue Monday non mancano (e vi faranno divertire)!