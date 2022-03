Color block, la tendenza trucco occhi che illumina la primavera

Pare che il mondo della bellezza in fatto di trend primaverili sia praticamente spaccato in due: sul versante opposto al trucco occhi naturale e semi-nude, discreto e naturale, troviamo il make-up Color block, il quale fa dell’audacia di colori vibranti la sua bandiera.

Color block: in cosa consiste il beauty trend più glamour del momento

Parte delle tendenze beauty della bella stagione percepiscono infatti il volto o, per meglio dire, la palpebra come una tela bianca da dipingere a colpi di pennellate nette e precise nella loro stessa imprecisione. Si parla di colori primari, saturi, portati da soli per celebrare la vivace purezza della tonalità oppure in combo esplosive di nuance complementari tra loro, capaci dunque di esaltarsi al massimo.

Il termine “color block” indica proprio la tendenza fashion che abbina tra loro capi monocromatici apparentemente in contrasto tra di essi, ma che vicini sprigionano il meglio di loro.

Il trend deve la sua originalità ed ispirazione all’artista olandese Piet Mondrian, e proprio come lui utilizza linee geometriche ed essenziali per dipingere la propria opera, ciò vale a dire gli occhi, rendendoli protagonisti indiscussi della full face.

Come si crea l’effetto Color block sugli occhi

A dispetto dell’amatissimo smokey eyes, nel caso specifico del Color block gli ombretti sono stesi senza essere minimamente sfumati, applicati “a tutta palpebra“, accennando una cut crease oppure ancora a mo’ di eyeliner grafico dal carattere contemporaneo. Insomma, tale tendenza sembra proprio voler tirare fuori l’estro creativo di ognuno di noi!

La parte migliore è che non importa avere particolare destrezza né precisione con il pennello, non ci sono regole! Distribuisci il colore in modo istintivo sulla palpebra, il risultato sarà a dir poco assicurato: vivo, netto ed allegro.

E, se tutto ciò ancora non ti soddisfa ed i finish matte non sono abbastanza, prendi spunto dalla tendenza labbra brillanti e prova a sperimentare il trend del Color block con ombretti shimmer e metallizzati, liberando la fantasia!