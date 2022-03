Non sai scegliere un solo colore? Vai col color block

Una cosa è ormai chiara: per essere alla moda si deve ricorrere a un certo tipo di colori. In particolare a quelli accesissimi. Da blu elettrico al rosso, dal rosa shocking al verde smeraldo, i colori moda da indossare sono così tanti che spesso non riusciamo a optare per solo uno di questi. Qui subentra in nostro aiuto la tendenza color block, che ci dà la possibilità di spaziare tra i colori abbinandoli, appunto, a blocchi.

Color block, dai pastello ai neon i colori vanno tutti bene

Se i look monocromatici sono tra i più raffinati visti sfilare sulle passerelle delle Fashion Week 2022. il color block è una di quelle tendenze che non sono mai veramente passate di moda e la collezione Motivi per la stagione calda lo dimostra. Già qualche anno fa Versace aveva proposto intere collezioni caratterizzate dal color block… e oggi sta risuccedendo la stessa cosa. Per sfruttare questo trend il principio è semplice: abbinare colori a blocchi facendo attenzione che creino un forte contrasto.

Qualche esempio? Gli abbinamenti complementari come viola-giallo, azzurro-arancio, verde-rosso. Per look dall’aspetto più naive, invece, il color block in sfumature pastello è proprio quello che ci serve!