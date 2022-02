Colori vividi dal tocco allegro e micro stampe in pieno stile anni ’70: la collezione Motivi fashion per questa Primavera è all’avanguardia e super glamour. Non manca niente, hanno pensato proprio a tutto: dai look giorno per l’ufficio ad abiti chic per la sera, il tutto perfettamente al passo delle tendenze moda della primavera 2022. Senza distaccarsi al gusto bon ton che caratterizza il marchio, ecco alcune proposte d’abbigliamento pensate per la prossima stagione.

Il richiamo alla primavera e al caldo è incalzante alla vista dei suggerimenti del brand: fucsia, verde e blu elettrico sono senza dubbio le tonalità predominanti, affini ai colori moda primavera 2022. Complici poi i primi deboli raggi di sole e persino il più vago cenno di un rialzo delle temperature. si fa forte la voglia di portarsi avanti con il cambio armadio, facendo spazio a nuovi abiti!

La collezione, disponibile anche sullo shop online ufficiale, presenta praticamente tutto ciò che i trend moda del momento dettano: blazer oversize doppiopetto, pantaloni flare dal taglio sartoriale, stampe, maglie e bluse. Non mancano nemmeno gli accessori: mini bag in ecopelle colorata e orecchini pendenti.

Blazer fucsia monopetto in tinta unita

Foto Motivi

Ogni fashion victim che si rispetti non può non possedere nel proprio guardaroba almeno un blazer dalle nuance vivaci di questi tempi, specie sei si tratta del blazer fucsia: ecco la proposta monopetto di Motivi, tinta unita con bottoni ton sur ton.

Il blazer primaverile si dimostra essere sempre un acquisto azzeccato in cui investire, data la vastissima mole di outfit ed occasioni a cui si presta. Diciamocelo chiaramente, basta lui da sé a fare l’intero look! Abbinare il blazer a jeans, gonne e abiti non stenterà a rendere la mise subito più raffinata.

Coordinato giacca e pantalone in micro stampa anni ’70

Foto Motivi

Abbiamo visto come i coordinati siano in gran voga già a partire dalla scorsa bella stagione, quindi eccone uno di Motivi che incarna alla perfezione tutti i più amati trend in soli due capi: pantalone jacquard kick flare e blazer con maxi spalline imbottite anni ’80 sono entrambi percorsi da una splendida e fitta fantasia geometrica in richiamo agli anni ’70, nei toni del verde smeraldo e del blu.

I due pezzi sono acquistabili separatamente, e risulterà certo facilissimo abbinarli in modo spezzato, grazie anche ai vari colori presenti nel pattern.

Gonna in maglia con dettaglio bordi a righe

Foto Motivi

Proprio come abbiamo potuto apprendere dalle tendenze gonne primavera-estate 2022, le gonne in maglia come questa saranno nostre morbide compagne fino a che il caldo torrido lo permetterà: il modello di Motivi è corto, misto viscosa, in un classico color nero ma non per questo anonima grazie alla presenza di dettagli quali i bordi a righe su tasche all’americana e vita, e bottoni dorati scintillanti. Anche in questo caso potrebbe trattarsi di un coordinato se acquistato in compagnia del cardigan in abbinato.

Pronte al cambio d’armadio?