Le maxi spalline anni '80? Ci fanno impazzire

Se la moda anni ’90 fa impazzire i giovanissimi della Generazione Z, allora quella ispirata agli esuberanti anni ’80 è quella che piace alle fashion addicted. Tra le tendenze moda della stagione fredda abbiamo visto sfilare in passerella e per le strade cittadine blazer e soprabiti dotati di maxi spalline, e la cosa non potrebbe piacerci di più! Da Versace a Valentino, da Balenciaga a Balmain (che ha puntato tutto sui blazer fucsia con maxi spalline), siamo di fronte al trend che dona un tocco di stile innegabile a qualsiasi capo di abbigliamento!

Maxi spalline: cappotto, giacca o top?

E se il blazer è il primo capo di abbigliamento che ci viene in mente quando pensiamo alle maxi spalline, il mondo della moda ha pensato di allargare i suoi orizzonti. Ecco allora che ci troviamo di fronte a cappotti in lana pettinata con spalline dall’estetica futuristica, a crop top in velluto con spalline squadrate, o a bluse e capi in raso che nascondono imbottiture strategiche sotto alle spalle. I riferimenti vintage sono quelli a cui non siamo in grado di rinunciare e le maxi spalline sono uno di questi!