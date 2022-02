I top corti stanno tornando e non vediamo l'ora!

Vent’anni fa c’erano poche certezze, ma l’ombelico scoperto era sicuramente una di queste. Il vero diktat della moda dell’epoca era: corto, colorato, con la pancia in bella vista! Oggi il ritorno di questi trend è assicurato e la bella stagione ci vedrà rispolverare i pantaloni a vita bassa, i gioielli in plastica colorful e – soprattutto – i top corti.

La moda Y2K sarà protagonista del 2022 e i crop top non dovranno mancare nel guardaroba delle vere fashion addicted, ma quali sono i modelli migliori? Vediamoli subito.

Non potremo fare a meno di indossare i crop top questa primavera

Bershka inaugura la nuova stagione 2022 proponendo una varietà infinita di possibilità con le tendenze urban più rilevanti del momento. Tra queste non mancano i top cortissimi dai colori fluo e fantasie degli anni Duemila: noi ci siamo innamorate del top cropped a manica lunga e volant abbinati a pantaloni cargo a vita bassa!

Foto Bershka

Anche Zara si conferma sul pezzo con un top bustier con maniche drappeggiate in limited edition. Lo scollo a V e le spalle lasciate scoperte rendono questo capo una vera chicca da indossare con jeans flare e minibag.

Foto Zara

Non poteva mancare la versione basic e sporty chic: Mango ce la offre mini con un top manica lunga aderente davvero essenziale nelle forme e nel colore (nero). Perfetto in abbinamento a leggings con lo spacco e sneakers per un look street o con leggings con la staffa, blazer colorato e scarpe col tacco per l’outfit serale.