Questi stivali saranno la svolta passion di Natale (e non solo)

È il colore dell’amore, della passione, ma anche quello che più di tutti ci ricorda il Natale (sarà forse per via di Babbo Natale?). Ovviamente parliamo del rosso, il vero protagonista del periodo delle feste che sta per arrivare. Ci piace in ogni sua declinazione e nuance e soprattutto su ogni capo d’abbigliamento o accessorio.

Come potevamo, allora, non innamorarci follemente degli stivali rossi? Impossibile, e infatti ne andiamo matte! Sono le scarpe perfette per questo Natale, abbinate a un look che dia loro la giusta attenzione, che le esalti e renda noi l’anima della festa. Siete pronte a vedere i modelli più trendy e a creare gli outfit più stratosferici?

Stivali rossi: il coraggio di osare ed essere fashion

Ci vuole indubbiamente carattere per scegliere di indossare degli stivali rossi, ma una volta acquistati vi assicuriamo che non riuscirete a farne a meno e vorrete metterli sempre. Infatti, perché fermarsi solo al Natale? Questo accessorio arricchisce il look rendendolo speciale con semplicità, anche in altri momenti dell’anno. Sempre, in effetti.

Ecco tre modelli che ci hanno colpito e che sono perfetti da abbinare a una gonna in pelle, per essere chic ma anche un po’ rock, o con un minidress decisamente originale, magari in paillettes o piume, per osare con la personalità. Ma perché non metterli anche nei daily look? Se li scegliete alla caviglia sono top con dei jeans o una gonna al ginocchio.

Altissimi, morbidissimi, stilosissimi: Steve Madden non sbaglia!

Il modello top di questa stagione invernale è sicuramente quello altissimo al ginocchio, con calzata morbida sul polpaccio e tacco squadrato. Insomma, quello proposto da Steve Madden, in pelle scamosciata.

Foto: Steve Madden

Già li vediamo sotto una minigonna mentre si passeggia per le vie illuminate della città avvolte in un cappotto caldo. La meraviglia!

Ancle boots e stiletto per Zara, ma la parola d’ordine è sempre “rosso”

Il modello più versatile di tutti è di certo quello proposto da Zara: altezza alla caviglia e tacco stiletto. Da indossare sotto un paio di jeans (come in foto) oppure in qualsiasi altro modo si preferisca. Già perché questi stivaletti vanno bene su tutto!

Foto: Zara

Semplici e perfetti per essere al top con niente di più che un paio di scarpe. Il colore è tutto, ragazze, e il rosso è il più cool di tutti!

Rosso intenso e gamba alta per Primadonna

Lasciamo da parte per un attimo il rosso acceso ed esploriamo la tonalità più profonda, più intensa, come quella del modello di stivali di Primadonna.

Foto: Primadonna

Alto alla gamba ma semi rigido, semplicemente top con le gonne al ginocchio o un abito invernale, magari anche questo abbellito da un cappotto o un giubbino.