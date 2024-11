Leggings e stivali, l’abbinamento perfetto per l’autunno inverno

Gli stivali di tendenza si abbinano ai leggings: ecco quali sono i look di tendenza per l’autunno inverno!

Sono due i must dell’inverno che non possono mancare nel guardaroba di una vera fashion addicted: gli stivali e i leggings. Ma quali sono gli stivali da abbinare ai leggings per rimanere al passo con le tendenze?

Il leggings è un capo d’abbigliamento molto ricercato, può essere indossato per praticare attività fisica o per sfoggiare look alla moda e pratici da giorno.

Così come è possibile trovare modelli di leggings differenti, anche gli stivali di tendenza dell’autunno inverno sono versatili e adatti ad ogni stile. Ecco, quindi, quali sono i modelli da indossare con i leggings per un look pratico e alla moda!

I look più belli dell’inverno con leggings e stivali

Quali stivali abbinare ai leggings? Ecco i 5 modelli di calzature più in voga del momento che si abbinano perfettamente ad ogni tipo di leggings!

Con ghetta, il modello più amato dell’inverno

Il primo modello che ti suggeriamo di abbinare ai tuoi leggings invernali sono senza ombra di dubbio gli stivali più amati dell’inverno: il modello con ghetta.

Ricercatissimi in versione total black, lo stivale con il risvolto rientrano tra le tendenze più cool dell’inverno 2025. Da indossare su shorts, mini gonne, vestiti e chi più ne ha più ne metta, ovviamente non possono che star bene anche sotto dei leggings attillati!

Camperos combo perfetta

Lo stivale in stile cow-girl torna tra le tendenze del momento, oltre ad essere uno stivale ideale da indossare durante il giorno, è anche pratico da sfoggiare su leggings e felpe oversize.

Stivali cuissardes in pelle

Eleganti e raffinati, gli stivali cuissardes sui leggings donano quel tocco di stile in più al look. Se concludi con un cappotto nero oversize e una bowling bag, il risultato non potrà che essere chic.

Stivaletto UGG in tutte le sue nuances

Lo stivaletto UGG è una garanzia per l’inverno: è comodo, pratico e ti permette di rimanere al caldo anche con le basse temperature. Da indossare sia su leggings skinny che sui modelli flare, lo stivaletto UGG è un must di stagione a cui sembra impossibile resistere!

Stivaletto Beatles alto

Torna di tendenza lo stivale alto Beatles e indossato con i leggings ti permetterà di dare quel tocco di stile in più all’intero outfit. Indossa un maglione oversize, un cappotto lungo e il look finale diventerà uno dei tuoi preferiti!