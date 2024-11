L’accessorio dell’inverno è la bowling bag: i look casual a cui ispirarsi

La bowling bag è la borsa dell’inverno di cui non potrai fare a meno. Ecco i look casual che vorrai sfoggiare quanto prima con la tua borsa preferita!

La borsa dell’inverno è proprio lei: la bowling bag da poter indossare in tutte le occasioni, dalla più informale a quella più elegante. Come abbinare la bowling bag per un look casual da giorno?

I suggerimenti delle fashion addicted son davvero tanti, i brand e le maison propongono di sfoggiare la bowling bag in qualsiasi occasione così da valorizzare il proprio look e rimanere al passo con le tendenze dell’autunno inverno.

Ecco, quindi, i consigli su come sfoggiare la tua bowling bag durante il giorno rendendola protagonista assoluta del tuo outfit!

Come abbinare la bowling bag, la borsa dell’autunno inverno che vorrai sfoggiare ogni giorno

Un tuffo nel passato con la bowling bag che arriva direttamente dalle tendenze degli anni Novanta, le borse versatili che si adattano ad ogni stile possono essere sfoggiate sia con classe che con sportività.

Una borsa bauletto ispirata ai modelli per le attività sportive, capiente al punto giusto da poter essere portata in giro per tutto il giorno, anche in ufficio. In realtà i brand di oggi propongono la bowling bag anche in versione mini, così da poter dare quel tocco di stile in più al look e desidera sfoggiare una delle borse iconiche del momento.

Il look più gettonato dalle influencer e dalle appassionate di moda è semplice, pratico e soprattutto confortevole da poter essere sfoggiato tutto il giorno: modello di jeans preferito, quindi cargo, a zampa o skinny, maglione oversize a tinta unita e sneakers di tendenza alte con tonalità in contrasto, concludi il look con un cappotto lungo total black e la tua bowling bag della nuance che preferisci!

In alternativa puoi optare per un look sporty chic indossando leggings comodi, sneakers, felpe oversize e cappotto color cammello: anche con questo abbinamento la tua bowling bag verrà messa in risalto!

Un altro outfit casual da poter indossare anche in ufficio, se non è richiesto un abbigliamento formale ma pratico, sono i jeans neri skinny, stivale con tacco squadrato basso in pelle, dolcevita color panna e giacca imbottita in stile Parka. Ed ecco che il look comodo da poter indossare durante il giorno, indipendentemente da ciò che dovrai andare a fare, si abbinerà perfettamente alla tua bowling bag!

Sfoggia la tua borsa preferita dell’inverno con una tuta invernale di lana dalla nuance chiara abbinata a degli stivali UGG caldi e comodi, diventerà il tuo outfit preferito con cui andare ovunque. Provare per credere!