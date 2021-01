I saldi invernali sono finalmente alle porte. Nonostante le restrizioni imposte dal Governo, a partire dal 2 gennaio 2021, in alcune Regioni italiane, inizieranno i tanto attesi sconti.

Tra capispalla e accessori, in tantissime aspetteranno con trepidazione l’inizio dei saldi per acquistare un paio di scarpe. Sneakers, friulane, stivaletti o mocassini, ognuna il suo “paio dei sogni” che spera di trovare ad un prezzo super scontato.

In attesa che gli sconti diventino realtà, sono tantissimi gli e-commerce che hanno già iniziato a fare promozioni, con ribassi anche del 50% su diversi modelli di scarpe, anche quelli di lusso e più costosi.

Ecco quindi alcuni modelli di scarpe che abbiamo selezionato per voi in vista dei saldi.

Sneakers

Su Zalando potete trovare un’ampia selezione di sneakers con sconti che arrivano fino al 50%. Tra i modelli, oltre a trovare le proposte di New Balance, Puma e Nike, trovate in saldo anche uno degli articoli più comodi e amati da praticamente tutti: le Stan Smith di Adidas. Disponibili nel classico bianco, con dettagli in giallo o rosso, queste sneakers sono scontate del 20% e disponibili in tantissime taglie, dal 36 al 49.

Foto Zalando | Stan Smith

Se invece siete alla ricerca di un paio di sneakers di lusso e che non vi lasciano passare inosservate, su Yoox potete trovare in saldo una selezione delle migliori scarpe da ginnastica di Maison Margiela, Dolce & Gabbana e Stella McCartney.

Tra i vari modelli, abbiamo selezionato per voi le MM6 di Maison Margiela, colorate e con calzino incorporato. Oltre ad essere di grande qualità, queste scarpe sono comode e super stilose, perfette da abbinare ai vostri jeans preferiti.

Anche MyTheresa propone in saldo un’ampia selezione di scarpe da ginnastica. Tra le tantissime sneakers in sconto, troviamo anche le Nike Blazer, tra i modelli più amati del brand americano, nel classico colore bianco sporco con dettagli in rosa shocking e giallo fluo.

Scarpe eleganti

Quale miglior occasione per concedersi un bel paio di scarpe eleganti se non i saldi invernali. Se siete quindi alla ricerca di un modello elegante e che non passi inosservato, Farfetch ha la soluzione per voi.

Sul loro sito, nella sezione saldi, trovate già in sconto tantissimi modelli, alcuni anche piuttosto particolari. Per tutte coloro che, anche in inverno, vogliono sfidare il freddo e non rinunciare alle scarpe aperte, i sandali Yasmin di Alexandre Vauthier sono stupendi e, soprattutto, scontati del 50%.

Impreziosite da dettagli con cristalli sulla caviglia e realizzate in uno scintillate color argento glitterato, queste scarpe sono ideali per un’occasione speciale o una festa, quando potremo tornare a farle.

Più classici, ma mai fuori moda, i modelli proposti in sconto da Zalando. Tra le tante, eleganti e sobrie, troviamo le decoletté di Tamaris. Disponibile in quattro diverse tonalità di colore, queste scarpe sono adatte per l’ufficio o per una serata importante, da abbinare ad un tailleur, ma anche ad un abito o ai jeans, per un look più casual.

Luisaviaroma sa sempre come far innamorare le sue clienti e sul sito propone una sezione dedicata alle scarpe con sconti fino all’80%. Tra le tantissime opzioni in saldo, dai modelli di Casadei a quelli di Gianvito Rossi, noi vi proponiamo le decolleté in tela, con tacco basso, di Emilia Wickstead. Oltre ad essere made in Italy, queste scarpe sono comode e scontate del 50%, con uno sconto extra del 40% al checkout. Davvero imperdibili.

Foto Farfetch | Emilia Wicksted – Decolleté in tela

Stivali in saldo

Tra i must have per il 2021, e in generale per la vita, ci sono gli stivali. Che siano combact boots, anfibi o con il tacco, questa tipologia di scarpe non può assolutamente mancare nel vostro guardaroba e i saldi sono la giusta occasione per concedersene un paio, magari particolare.

Parlando proprio di stivali particolari, quelli di Paris Texas proposti da Farfetch sono decisamente fuori dal comune. Oltre ad essere realizzati in bellissimo argento effetto coccodrillo, questi stivaletti con tacco sottile sono impreziositi con delle piume rosa e sono scontati del 55%. Un vero affare per un paio di scarpe da urlo che potrete sfoggiare, si spera presto, durante i vostri party.

Foto Farfetch | Paris Texes – Stivali con effetto coccodrillo

Se invece preferite rimanere su modelli più classici, su MyTheresa potete trovare in saldo, con uno sconto del 30%, lo stivaletto Claude in pelle stampata di By Far. Realizzati in vera pelle, questi stivaletti hanno la punta squadrata e un tacco da 7,5 cm.

Per tutte coloro che vogliono seguire alla lettera i trend di stagione, in sconto su Zalando ci sono i combact boots di Marc O’Polo. Questi stivali, disponibili in nero e marrone, sono realizzati in pelle di montone e hanno il plateaux. Il modello adatto per tutte quelle giornate in cui vi sentite più rock o volete stare comode senza rinunciare al vostro stile.

Mocassini

Nel 2020 ci siamo innamorate anche dei mocassini e continueremo a portarli per tutto il 2021. Per tutte coloro che sono alla ricerca del primo paio, ovviamente in saldo, su Zalando troverete in sconto del 30% uno dei mocassini per eccellenza: quello di Clarks. Semplici ed eleganti, questi mocassini in pelle sono assolutamente da inserire nella vostra wishlist dei saldi invernali.

Foto Zalando | Mocassini Clarks

Per tutte le fan delle stampe animalier, invece, su Yoox sono disponibili in saldo diversi modelli in stampe coccodrillo, pitone o leopardato. Tra le tante, noi vi proponiamo il modello di Celine in un bellissimo color cammello.

Infine, per le fashion addicted che non vogliono mai rinunciare ai colori, in saldo su Luisaviaroma potrete trovare i mocassini Janelle in camoscio di Bally, con dettagli in oro e tacco basso.