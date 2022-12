Le passerelle parlano chiaro: le tendenze dei vestiti Autunno Inverno 2022 2013 sono cool e irrinunciabili. Si tratta di diversi stili, perfetti per diverse esigenze. Si passa dal vestito elegante e sofisticato fatto di trasparenze, al vestito avvolgente di lana, per poi arrivare al vestito appariscente fatto di paillette.

L’eleganza del vedo e non vedo

Vestiti inverno 2023: tre tendenze cool e irrinunciabili – Foto Pinterest Miu Miu

Vestiti sofisticati, eleganti, inclini all’espressione della femminilità, raffinati e sensuali: è questo ciò che esprime la tendenza trasparenze nelle collezioni Autunno Inverno 2022 2023.

Le grandi maison del prêt-à-porter utilizzano ogni tecnica sartoriale per esprimere la trasparenza: dal tulle trasparente, agli impalpabili tessuti dall’effetto vedo-non-vedo, ma anche intricati dettagli cut out e fitte trame di paillettes. Tutto cercando di dare sempre un tocco di luminosità e glamour a qualsiasi outfit che ha come regola quella di non ostruire mai completamente il passaggio dello sguardo oltre il tessuto. E così i vestiti trasparenti diventano fonte di pura e libera espressione del proprio io.

Il comfort e il calore della lana

Vestiti inverno 2023: tre tendenze cool e irrinunciabili – Foto Pinterest Marant

In contrasto con lo stile trasparente, per la stagione invernale 2023 la moda presenta un’altra tendenza: i vestiti di lana. Si tratta di capi che danno l’idea di avvolgente, di comfort e calore.

Possono essere corti, medi o lunghi, ognuno esprimere la femminilità in modo unico e assoluto. Anche questa stagione, il merito va ovviamente alle case di moda che hanno fatto dei vestiti di lana in fil rouge delle proprie collezioni.

Il luccichio delle paillette

Vestiti inverno 2023: tre tendenze cool e irrinunciabili – Foto Pinterest Roberto Cavalli

Non importa se sono piccole o grandi, riflettenti o dall’effetto matte: la tendenza paillettes domina la scena della stagione invernale diventando tra le protagoniste assolute sui vestiti, gonne, pantaloni e top.

Si possono creare outfit per situazioni quotidiane ma anche per vestiti di estrema eleganza, dipende sempre dalla tipologia di vestito e dallo stile dello stesso. Di sicuro, in qualunque situazione, per dare sfoggio alla tendenza paillettes della moda Autunno Inverno 2022 2023 occorrono personalità e carattere.