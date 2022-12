Leggins glitter: casual e sexy per Capodanno

È già tempo di pensare a Capodanno, da cosa si farà a ciò che si indosserà. Per l’ultimo dell’anno l’outfit diventa importantissimo, che si decida di andare a fare una serata in qualche locale o in qualche discoteca, oppure si decida di stare a casa tra amici e parenti. Insomma, bisogna vestirsi per l’occasione, un look sobrio ma pur sempre ideale per una serata particolare.

Tra i must have di come vestirsi a Capodanno c’è senza dubbio l’abito in paillettes che non perde mai la sua eleganza e frizzantezza rendendolo l’outfit ideale per eccellenza per un party. E quale miglior abbinamento dei leggings glitterati. In commercio ce ne sono tantissimi e perfetti per ogni occasione. Che si tratti da abbinare ad un abito paillettato oppure ad un tubino nero o ancora ad un outfit semplice fatto di gonna e pantaloni.

I leggings ideali per festeggiare Capodanno

Si tratta di uno degli indumenti più amati dalle donne per la sua versatilità e assoluta comodità. Il leggings è un pantaloni stretch, ideali da indossare non solo per fare sport, ma in qualsiasi occasione, anche appunto per la sera di Capodanno.

Tra le possibilità c’è il leggins con ghettina elastica sottopiede, realizzato in tessuto glitter. Comodo e aderente, perfetto per ogni outfit. Si può abbinare con un tubino nero semplice per un look che osa ma non troppo.

Si può scegliere di usare i pantaloni yoga a vita alta di allenamento. Sono dei leggings collant per la palestra ma che possono essere anche usati in altre situazioni. Ci sono diverse tonalità di colore, dal nero al rosa al celeste.

Un’altra opzione può essere il leggings dorato e glitterato, ideale per una serata esplosiva dell’ultimo dell’anno. Un total look senza la sensazione e il disordine del vero glitter. Si può abbinare ad una camicia con un design glitterato dorato.