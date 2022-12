È uno degli indumenti più amati dalle donne per la sua versatilità e assoluta comodità: il leggings. Si tratta di pantaloni stretch, ideali da indossare non solo per fare sport, ma in qualsiasi occasione. L’importante è saperli portare e, soprattutto, abbinarli opportunamente.

Ce ne sono tanti in commercio, dai più contenitivi per chi non ha un fisico perfetto, a quelli di pelle e colorati per essere indossati sotto a dei maglioncini.

I leggings spopolano tra le donne, già negli anni ’80 e ’90 con il nome di fuseaux, ed erano usati principalmente in palestra o tra le mura domestiche. Oggi, invece, il leggings è spesso protagonista dei look più casual ma anche più raffinati e in commercio ce ne sono per tutti i gusti.

Pratici, comodi e versatili: Leggins Skinny Twill

Leggings: versatilità e comodità, non solo in palestra – Foto Goldenpoint

Per una vestibilità quotidiana che non rinuncia alla comodità, ecco il leggings ideale dal taglio affusolato che arriva fino alla caviglia. Un modello che può rappresentare questa descrizione sono i Leggins Skinny Twill firmati Goldenpoint. prettamente sportivi ma che si possono riadattare perfettamnete allo stile casual ideale per l’abbigliamento da tutti i giorni. Tessuto morbido, vita alta ed elasticizzata, sono le caratteristiche che rispettano i trend del momento donando il giusto comfort nell’avvolgere le forme.

Leggings a 3/ 4: ideali per passeggiate e tanto sport

Leggings: versatilità e comodità, non solo in palestra – Foto Adidas

Sono il modello ideale per fare sport : perfetti per correre, danzare, eseguire esercizi di fitness oppure per praticare yoga. La lunghezza a 3/4, appena sotto il ginocchio, li rende molto comodi e assicura massima libertà di movimento. Abbinandoli opportunamente si possono indossare anche per il tempo libero in occasione di passeggiate, per fare la spesa o durante le escursioni. Sono realizzati in misto cotone elasticizzato e il tessuto non comprime eccessivamente le forme, ma le contiene al punto giusto.

Sportivi, aderenti e perfetti per risaltare la femminilità

Leggings: versatilità e comodità, non solo in palestra – Foto Pinterest

Sono un modello ideale per mettere in risalto le curve e tutta la propria femminilità. Possono essere indossati senza ricorrere alle lunghe e maxi t-shirt e sono perfetti per quelle donne che non hanno un fondoschiena perfetto o che vogliono sottolinearlo. Sagomano bene la figura ed evidenziano il lato B, garantendo un buon effetto push-up, così come suggerisce la moda del momento.