Caldo, morbido e chic, i pantaloni di velluto sono tra i pantaloni di tendenza del 2023. I capi di velluto quest’anno sono protagonisti della stagione con la loro eleganza senza tempo.

Ideali per ogni occasione, sia per outfit da giorno ma soprattutto per outfit serali, il pantalone con il suo tessuto morbido al tatto e avvolgente, è perfetto per chi ama uno stile vintage: il velluto a coste rimanda subito agli anni 70, magari su una zampa d’elefante che slancia la figura. Ma sono super trendy anche cropped, a palazzo o corti. Perfino i joggers grazie a questo tessuto, acquisiscono un fascino particolare.

Look da giorno: slanciati e intramontabili

Pantaloni in velluto, i modelli di tendenza per il 2023 – Foto Pinterest/ zara.com

Abbinati a una blusa e a una giacca sartoriale, i pantaloni di velluto creano un look da giorno intramontabile e perfetto. Indossati con le sneakers, sanno essere informali, e sdrammatizzano l’outfit.

Sono perfetti da indossare ad ogni età e per ogni body shape: a palazzo, a vita alta, risaltano il punto vita mascherando i difetti, facendo apparire la figura slanciata e bellissima.

Nei colori autunnali per eccellenza come beige caldo e bordeaux sono perfetti: cool e senza tempo.

Look da sera: sexy ed eleganti

Pantaloni in velluto, i modelli di tendenza per il 2023 – Foto sito Patrizia Pepe

Morbidi e cangianti, abbinati a una top a maniche lunghe di pizzo, oppure indossati a tailleur una giacca a pelle, i pantaloni in velluto si trasformano nel capo perfetto per la sera, ideale sia per serate tra amiche ma anche formale al punto giusto per occasioni particolari.

La tendenza di questa stagione sono i pantaloni dai colori accesi, che non fanno passare inosservate.

Si possono abbinare a tacchi vertiginosi oppure a sandali con calzini.