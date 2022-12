Sarà il must-have per il 2023: il top a maniche lunghe di pizzo è il capo d’abbigliamento che abbiamo già visto sulle passerelle di molti brand nella passata stagione, ma per l’inverno diventerà il capo di tendenza. Ideale da indossare per eventi speciali ed eleganti, ma è perfetto anche per uno stile più casual con jeans e piumino.

I migliori modelli da sfoggiare

Top a maniche lunghe di pizzo: i migliori modelli e abbinamenti – Foto sito Prada

Tra i precursori del top a maniche lunghe di pizzo c’è Prada che propone questo capo d’abbigliamento dal design innovativo, in un connubio interessante e insolito di materiali, forme e funzioni. La classica camicia si trasforma in un capo moderno, in cui convivono influenze romantiche. Questo modello, rifinito dal logo Prada ricamato, con colletto e polsini classici è pensato in una silhouette cropped con fondo elasticizzato. Ideale da indossare con una gonna corta, tra le tendenze dell’inverno, e scarpe basse, per una serata particolare ma non dallo stile super raffinato. Il costo del top Prada è di euro 1300.

Invece, propone una top glamour e sensuale, Dolce&Gabbana che nelle sue collezioni ci racconta e mescola in modo creativo e moderno texture e stili tenendo ben fermi i codici del proprio DNA. La camicia a maniche lunghe realizzata in pizzo metterà in risalto tutta la vostra femminilità ed è perfetta con una gonna nera corta ed aderente per una serata romantica ed elegante, ma è perfetta anche con un paio di pantaloni gialli a fiori per una giornata a passeggiare con le amiche. Il costo è di 1450 euro.

Anche Valentino propone il suo crop top in pizzo di misto viscosa, corto, con chiusura posteriore, dallo stile ideale da indossare a dicembre. Il costo è di 1200 euro.

Con la scollatura a barchetta, il top proposto da Repetto che si indossa sulle spalle per evidenziare la parte superiore del corpo e il portamento del capo. Si indossa sopra un body, un reggiseno o sopra la propria biancheria. Questo capo dona uno stile molto femminile e raffinato.