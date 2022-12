Il freddo è arrivato, ma questo non significa dover rinunciare allo stile e a tutto ciò che è di moda. È semplicemente arrivato il momento di organizzare l’armadio in modo che sia allo stesso tempo caldo e di tendenza, senza dover rinunciare a capi di abbigliamento trend o che vengono coperti dal cappotto.

Per la stagione autunno inverno 2022 2023 diventa centrale il piumino nella sua versione lunga e oversize. Non passa di moda il cappotto, ma regna nella sua versione più pesante in lana. Non mancano le eco-pellicce, che si lanciano in design super creativi. Mentre le calzature ideali di dicembre sono gli stivali, i combat boots super strong e i cuissard. L’unione di questi due elementi permetterà di poter sfoggiare mini abiti e miniskirt anche con temperature glaciali.

Combinazioni contrastanti: il piumino lungo con il crop top

Come vestirsi a dicembre: 3 outfit super cool da copiare – Foto Pinterest/ asos.com

Uno degli outfit che dominerà le scene invernali è il piumino lungo, il capo d’abbigliamento top della stagione, che però viene indossato con degli abbinamenti contrastanti. Il più cool è quello con il crop top, e a completare l’outfit un paio di jeans e ankle boots.

Il classico dolcevita con cappotto lungo

Come vestirsi a dicembre: 3 outfit super cool da copiare – Foto Pinterest

Una vera e propria mania di stagione sono i maglioncini, ma tra i più iconici e speciali ritroviamo il dolcevita nero da indossare con cappotto oversize e tacchi. Un outfit che unisce lo stile maschile con quello femminile, per un incontro che crea un connubio irresistibile.

La tendenza a tre pezzi: il coat eco-fur con il tailleur

Come vestirsi a dicembre: 3 outfit super cool da copiare – Foto Pinterest/ whowhatwear.com

Si tratta decisamente tra gli outfit più richiesti di questo inverno: il completo tre pezzi che abbina al tailleur anche il cappotto, che questa stagione è scelto caldissimo in eco-fur per un risultato elegante e cool, perfetto anche per l’ufficio. Si può abbinare a scarpe da trekking, e a maglioni dai toni intensi per un look speciale.