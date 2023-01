Gennaio è uno dei mesi più freddi dell’anno e trovare i giusti outfit non è poi così difficile. Bisogna puntare sui must-have in rispolvero, i primi trend aggiornati e soprattutto non dimentichiamo che è periodo di saldi.

Per un rientro soft al lavoro o per concedersi ancora qualche serata top dopo le feste, si può puntare sul cappotto oversize, piuttosto che sul balaclava senza dimenticare che il colore del mese è il Magenta.

Look soft e caldo

Come vestirsi a gennaio: 3 look da copiare per il mese più freddo – Foto Pinterest/ bloglovin.com

Per un outfit da rientro post vacanze natalizie, non si può che puntare sui trend del momento. Innanzitutto non può mancare il montone, un pezzo iconico che torna protagonista, ideale da abbinare con diversi look, da ufficio ma anche per delle serate più particolari. Sotto un dolcevita nero semplice e caldo, con dei jeans ben tagliati e comodi, oppure si può optare per dei pantaloni di velluto, fashion e versatili, ideali sia per il giorno che per serate eleganti. In alternativa alla giacca in montone, il cappotto nero, glamour e chic, un vero passepartout per l’inverno.

Il balaclava: il must-have di gennaio

Come vestirsi a gennaio: 3 look da copiare per il mese più freddo – Foto Pinterest/ slfmag.tumblr.com

Continua a fare tendenza il passamontagna alleato del freddo. Disponibile in diversi tessuti e fantasie, il balaclava è ideale per essere utilizzato con look differenti in base alle occasioni. È diventato, già dalla scorsa stagione, un accessori invernali che ogni donna dovrebbe avere per essere cool, passando dalle passerelle di brand top direttamente negli armadi di tutte grazie alla sua praticità e senza dubbio alla sua capacità di affrontare il freddo.

Il Magenta domina

Come vestirsi a gennaio: 3 look da copiare per il mese più freddo – Foto Pinterest/ bodenusa.com

Scelto dall’Istituto del Colore Pantone, il Viva Magenta è la nuance del 2023. Una tinta energica, un rosso cremisi con sottotono viola, non è tra i colori più semplici da abbinare, ma non impossibile. Si sposa facilmente con il nero e il marrone, si può scegliere di puntare su una blusa per dare un tocco di vivacità e vigore ai look invernali di gennaio 2023.