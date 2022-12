Montone, la giacca protagonista dell’inverno 2023: i modelli da tenere sott’occhio

Torna ad essere protagonista indiscussa dei look della stagione fredda anche per il 2023, la giacca montone. È ancora oggi un pezzo iconico, nata negli anni Venti come divisa degli aviatori, la giacca montone è tra i cappotti di tendenza che viene proposta in diversi modelli.

Si può trovare marrone cioccolato, nero carbone, bianco panna o verde bottiglia, tante le nuance di colore e in tinta con questa stagione, che rendono le giacche montone da donna tra le più affascinanti di questi mesi.

Sembra essere tra i capisaldi delle passerelle di questa stagione di diversi brand da Miu Miu, Loewe a JW Anderson, un capospalla chiave, indossato con gonne a pieghe, jeans larghi, pantaloni eleganti e vestiti midi. Le giacche montone rievocano la moda del passato con un tocco moderno, elaborato, decorato e reinventato, per essere sempre in linea con i trend in voga in questo momento.

I modelli di tendenza

Montone, la giacca protagonista dell’inverno 2023 – Foto sito Miu Miu

Tra le giacche montone più cool di questa stagione ritroviamo quella di Miu Miu: si tratta di un capo dal design originale che si abbina a una gonna a pieghe e un maglione girocollo, per un outfit raffinato e intrigante allo stesso tempo, ma anche ideale per un look sportivo con jeans e maglioncino.

Il taglio cropped della giacca montone JW Anderson è tra le più accattivanti dell’Inverno 2023. Di colore marrone cioccolato con pelo panna, si può abbinare ad una gonna in maglia e una tote bag in pelle.

Taglio classico per la giacca montone da donna di Zadig&Voltaire, che però non rinuncia al suo fascino. In linea con la tendenza del momento, il capospalla è oversize e lungo, da combinare con dei pantaloni cargo e delle sneakers bianche.

Assolutamente unica e originale la giacca montone di Loewe, un pezzo singolare, nella nuance verde bottiglia, con una scollatura asimmetrica che si sposa bene con un paio di pantaloni eleganti e dei mocassini in pelle liscia.