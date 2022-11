Cappotti oversize, la coccola dell'autunno inverno in 10 modelli

Il freddo è alle porte e come ogni anno è arrivato il momento di dare un’occhiata ai cappotti che vanno di moda per l’autunno/inverno 2022-2023. Si tratta senza dubbio del capo principale su cui puntare, da indossare tutti i giorni, adatto ad ogni look ma anche con un tocco di eleganza per le occasioni speciali.

A farla da padrone quest’anno sono i modelli oversize e con colori molto accesi, che vanno dal verde al fucsia. Ci sono gli intramontabili di sempre che si adattano alle caratteristiche di tendenza e dei nuovi modelli che richiamano linee e modelli nuovi.

Cappotto cammello

Foto Pinterest/ Amazing Girl – Cappotto cammello

Il modello che non passa mai di moda ed è presente ad ogni inverno è senza dubbio il cappotto color cammello. Elegante e raffinato, ma anche sportivo e casual, si può abbinare a tanti stili: con jeans, camicia bianca e sneakers per tutti i giorni oppure abbinato ad un tailleur per una serata elegante.

Principe di Galles

Foto Luisa Spagnoli

Tra gli intramontabili il cappotto principe di Galles che prende le caratteristiche oversize richieste dalla moda. E’ da indossare con una gonna longuette a vita alta e con un micro pull. Per massimizzare il disegno fantasia principe di Galles si può optare per un total look, che sia nella combo giacca e pantaloni o giacca e minigonna.

Pied de poule

Foto Pinterest/ weheartit – cappotto Pied de poule

Ecco un cappotto decisamente adatto alla tendenza oversize del momento. Il pied de poule è un cappotto dal taglio classico, da abbinare a pantaloni e dolcevita neri, oppure a pencil skirt e camicia e golf. Il look si completa con scarpe stringate o decolletè a punta con tacco alto.

Doppiopetto

Foto Zara

In stile con la tendenza della prossima stagione, il classico cappotto in doppio petto per il prossimo autunno inverno è rigorosamente in tinta unica, dai colori accesi e oversize. Proprio come il modello proposto da Zara, oversize in lana.

Questo tipo di capo si abbina al denim così come a un pantalone in fustagno, importante in questo caso è scegliere capi e accessori in tinta unita.

Monopetto in raso

Foto Versace

Il cappotto monopetto è perfetto per esprimere il trend ampio del momento. Versace ha lanciato cappotti oversize con maxi spalle in raso e colori accesi, così come Valentino ha scelto un rosa acceso per tutta la collezione.

Michael Kors ha pensato a colori monocromatici d’effetto, come l’arancione, mentre Blumarine, invece, ha scelto il rosso.

Cappotto con pelliccia sintetica

Foto Zara

Non manca il cappotto in pelliccia sintetica, ampio e largo, fino a metà coscia come quello proposto da Zara. Con colletto a revers e maniche lunghe, tasche laterali nascoste nella cucitura e chiusura frontale con bottoni.

Tartan maxi

Foto Roberto Cavalli

Sono dei modelli che ricordano i cappotti scozzesi e anche in questo caso, si tratta di cappotti extra large con un tartan fluo nei colori verde, bianco e grigio, oppure rosso, come quello proposto da Roberto Cavalli.

Realizzato in misto lana, questo cappotto con motivo tartan e taglio oversize sfoggia un collo rimovibile in pelliccia sintetica. Due bottoni frontali con testa di pantera arricchiscono il design in puro stile Cavalli, rigorosamente vestibilità oversize, lungo sotto al ginocchio e abbinabile sia con look eleganti ma anche sportivi.

Cappotto aperto in maglia

Foto Zara

Tra i modelli che dominano la scena nel prossimo inverno c’è il cappotto aperto. Sono dei modelli larghi, che scendono ampi. Un esempio è il modello Jacquard proposto da Zara con collo rotondo e maniche lunghe. La presenza di tasche anteriori ampliano maggiormente il senso di oversize. Molto adatto ad un uso quotidiano.

Bomber stile metropolitano

Foto Maje

Non mancano i bomber tra le scelte per il prossimo autunno inverno. Si può optare per uno stile più metropolitano, come quello proposto da Maje, perfetti per un look casual. Anche questi modelli sono oversize e dotati di dettagli che li rendono unici, come ad esempio il bomber oversize dal color legno di rosa di Maje.

Bomber con tocco di eleganza

Foto Prada

Dalle declinazioni più sportive alle linee più classiche, il bomber è sempre di tendenza. Con un tocco di eleganza quello proposto da Prada, ma anche da KHAITE e Versace.

Prada sceglie un design contemporaneo e dal taglio corto, con cappuccio realizzato in Re-Nylon, un tessuto innovativo ottenuto dal riciclo e dalla purificazione delle plastiche raccolte negli oceani. Imbottito in piuma d’oca, il capo è firmato dall’iconico logo triangolo in metallo smaltato.