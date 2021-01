I collant sono tra i migliori alleati contro il freddo dell’inverno, perfetti per sfoggiare gonne, pantaloni longuette, abiti e maxi maglioni senza incorrere nel rischio di soffrire il freddo o anche solo per aggiungere un tocco di stile al proprio outfit.

Le scuole di pensiero sulle calze sono tante, in effetti: c’è chi ama quelle velate, chi le coprenti, chi quelle a rete; chi apprezza i collant a tinta unita e chi adora sperimentare con fantasie, formati e materiali diversi. Ecco allora una guida alle tendenze per l’inverno in fatto di calze, collant, parigine e calze in lana. Un piccolo spoiler? Le calze rosa sono di tendenza!

Calze e collant nere: i look per l’inverno 2021

Le calze nere sono il modello più classico e versatile che si possa avere. Che si tratti di eleganti e raffinate calze velate, di collant a rete larga, a rete stretta in stile vintage o di calde calze coprenti, i collant neri non possono mancare nell’armadio invernale di una donna.

Le calze nere a rete larga, ad esempio, piacciono soprattutto alle giovanissime, per dar vita a look dal tocco underground: indossatene un paio sotto a dei jeans strappati modello boyfriend a vita alta, ad esempio.

Le calze nere a rete stretta o le più semplici calze nere velate, invece, sono adatte a look da sera e raffinati, perfette da abbinare a una gonna a tubino a vita alta o anche da sfoggiare insieme a delle calzature gioiello.

Le calze coprenti sono adatte a tutte le età e a tutte le taglie, perfette sotto a un abito maglione o a una minigonna in denim in stile anni ’70.

Come abbinare Calze e collant colorate

Ma non esiste solo il nero. In base al proprio look, infatti, si potrà scegliere il paio di collant in tinta unita più adatto al nostro outfit. Le calze coprenti in colori come il blu, il rosso, il verde, il giallo fanno subito pensare ad abbinamenti dai richiami anni ’70: è facile immaginarle sotto a gonne in velluto a coste o vestiti in maglia stretti in vite da cinture, ad esempio. Le calze in color carne, verrebbe da dire, sono utili ma anacronistiche: meglio sostituirle con un classico collant nero, blu scuro o marrone.

Tra i colori prediletti dell’inverno vi sono il bordeaux e, soprattutto, il rosa: ebbene sì, il rosa è di tendenza sia per gli accessori che per i capi di abbigliamento (in passerella lo abbiamo visto ovunque, da Prada a Fendi a Versace) e anche le calze non fanno eccezione.

Da Calzedonia si troveranno sia collant in rosa confetto che calze fucsia dal tocco brillante ed esuberante. Infine i look monocromatici: Max Mara ha scelto il giallo lime, il bluette e il verde acqua per creare look in total color corredati di collant coordinati, mentre Alberta Ferretti ama il rosso brillante, il grigio o il viola freddo.

Calze e collant a fantasia per i mesi freddi del 2021

Tra i collant a fantasia più tradizionali e desiderabili vi sono sicuramente quelli in pizzo. Da Dolce&Gabbana il pizzo è ormai irrinunciabile, sia sui capi di abbigliamento che sui collant. Anche Gucci propone modelli di calze in pizzo, optando per nuances borgogna perfette per l’inverno, oppure per collant a ricamo monogram.

Saint Laurent ama i richiami vintage e propone calze a pois o a metà tra il pizzo e il ricamo floreale, mentre Versace, che da sempre ama le fantasie esuberanti e ultracariche, non si smentisce neanche quando si tratta di collant. Quest’anno le fantasie a quadri sono di tendenza e, insieme a loro, anche quelle floreali o i collant con scritte firmati Calzedonia, gli stessi di cui Chiara Ferragni è testimonial.

Calze in lana, gambaletti e parigine: come abbinarli

Le calze non sono solo di nylon, lo sanno bene gli appassionati di calze in lana e, soprattutto, delle parigine. Le calze al ginocchio sono perfette da indossare insieme a stivali e maxi maglioni, oppure sotto a gonne a pieghe e camicie col colletto per dar vita a veri e propri outfit in stile collegiale. Sulle passerelle di Dior, Fendi, Dolce&Gabbana e tanti altri, inoltre, si è presentata una tendenza che sicuramente si farà vedere in giro prossimamente: i “gambaletti della nonna”.

Il brand francese propone gambaletti a rete larga insieme a stivaletti in stile biker, Fendi vira sul vintage, coniugando gambaletti e calzature in strani formati di stivali-calza dotati di reggicalzino. Dolce&Gabbana non rinuncia al pizzo e al nero, abbinando gambaletti al ginocchio (con tanto di elastico bene in vista) a gonne a tubino dal gusto mediterraneo.