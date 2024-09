Autoreggenti migliori in commercio: 3 must have per un look romantico e femminile

Avere delle autoreggenti nel proprio guardaroba autunno inverno è diventato senza ombra di dubbio un must di stagione. Quali sono le 3 proposte migliori da poter trovare in commercio? Brand come Calzedonia, Pompea e Yamamay propongono i loro modelli migliori a prezzi economici.

Ecco quali sono le autoreggenti che vorrai indossare sotto i tuoi prossimi outfit!

3 proposte di autoreggenti da avere quest’autunno inverno

Eleganti, raffinati e romantici, i collant autoreggenti sono una scelta delicata a cui è impossibile resistere. Ecco quali sono i 3 modelli che i brand propongono per la mezza e fredda stagione!

Rete di tendenza con Calzedonia

La rete è una delle tendenze dell’autunno inverno, puoi indossarla con gonne mini e scarpe di tendenza come stivali, sneakers o anfibi. Perfette per un look casual, abbinare le calze a rete talvolta può rivelarsi un compito molto difficile, ecco perché la nostra guida di stile potrebbe tornarti molto utile per la scelta dei tuoi prossimi look.

La proposta di Calzedonia delle autoreggenti in rete è senza dubbio tra le più ricercate del momento. La rete piccola e il dettaglio in pizzo rendono la scelta delle calze molto più sensuale.

Collant total black per i tuoi look autunnali

I collant autoreggenti di Pompea sono una delle proposte migliori che puoi trovare attualmente in commercio. Quell’effetto velato opaco rende il look ancora più romantico, da indossare con gli stivali di tendenza dell’autunno inverno e una mini gonna che mette in risalto l’outfit romantico e femminile.

Yamamay, Lady love per un tocco più romantico

Per un intimo più romantico e sensuale, Yamamay propone le sue calze autoreggenti a dir poco strabilianti. Soprannominate lady love, le autoreggenti in tulle nero sono state abbellite da ricami di rose a contrasto e volant con bordi più accentuati. Il design è ispirato all’effetto reggicalze, la rosellina rosa rende il tutto ancora più femminile e raffinato.

Per poterle indossare con stile dovrai fare in modo che le calze siano protagoniste assolute del look. Non osare con altri accessori vistosi ed eccentrici, piuttosto scegli nuances neutre e dettagli minimal.

Indossale sia per un look confortevole e casual che per un look elegante e raffinato da sera, le autoreggenti torneranno utili in tantissimi casi, sia con blazer indossati come mini dress che su gonne di jeans e crop top total white.