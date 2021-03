In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la duchessa di Cambridge Kate Middleton ha incontrato virtualmente Jasmine Harrison, la più giovane donna nella storia ad aver attraversato da sola l’Oceano Atlantico, remando per 70 giorni, 3 ore e 48 minuti. Ebbene sì, lo stesso oceano che separa Kate Middleton dalla cognata Meghan Markle, che, giusto poche ore prima, aveva rilasciato un’intervista clamorosa da Oprah Winfrey.

Eppure, nonostante le rivelazioni di Meghan Markle abbiano toccato anche la reputazione di Kate, la duchessa di Cambridge non si è scomposta, mostrandosi pacata e placida come sempre. Ma non si tratta soltanto del suo ineccepibile savoir faire: sembra che anche il suo look sia stato studiato per trasmettere una sensazione di amore e positività.

Protagonista del radioso look esibito da Kate Middleton è la camicia rosa firmata Boden, andata a ruba nel giro di pochissime ore dopo l’apparizione delle duchessa. Ma ad attirare l’attenzione degli spettatori sono stati prima di tutti gli orecchini a goccia, firmati Missoma, con una gemma rosata di rodocrosite. “Questi mini cerchi presentano un cristallo curativo a base di pietra rosa che irradia amore, compassione e buone vibrazioni a tutto tondo“, si legge nella descrizione del prodotto.

E sapete tra l’altro chi ama gli orecchini Missoma? Nientemeno che Meghan Markle, la quale ha indossato alcuni dei pezzi iconici del brand in molte occasioni. Tra questi un anello con sigillo inciso a cuore e un braccialetto a doppia catena, esibiti nella storica visita del Sussex nel 2018.

Meghan e Kate: amiche o nemiche?

Durante l’intervista da Oprah Winfrey, Meghan Markle ha parlato anche del suo rapporto con la cognata e delle presunta rivalità tra di loro. Secondo la versione della duchessa di Sussex, i problemi iniziarono subito, quando i giornali la accusarono di aver fatto piangere sua cognata Kate. “In realtà fu il contrario. Pochi giorni prima delle nozze se la prese per un problema riguardante gli abiti della damigella, sua figlia Charlotte. Fui io a piangere, e lei si scusò perfino, mandandomi fiori e un biglietto. Ma quando quella brutta storia venne fuori, non la smentì mai“, ha raccontato Meghan Markle.