Anche se ci siamo appena abituati all’inverno, con i suoi cappotti e maglioni di lana, tra poco più di due mesi comincerà la primavera. Il 2021 ci riserverà sicuramente delle sorprese per quanto riguarda le tendenza della moda. Quello che non mancherà, ne siamo sicure, saranno i colori vivaci e le stampe, da quelle floreali e quelle animalier.

Per prepararvi in anticipo alla primavera, ecco quali saranno i capi che secondo noi detteranno tendenza e dovrete, quindi, assolutamente avere nel vostro guardaroba.

Mocassini

I mocassini sono tra le tendenze per il 2021. Perfetti da indossare in inverno, con collant pesanti o velati, saranno tra le scarpe che indosseremo anche in primavera. I mocassini, oltre ad essere chic, sono perfetti sia per coloro che vogliono adottare un look bon top che per tutte le amanti dello stile collegiale, abbinati a gonne a pieghe e calzini bianchi.

Leggi anche: Ecco come indossare i collant color carne ed essere super glamour

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Jeans Wide Leg

I jeans con gambe e fondo ampi sono entrati ufficialmente tra i capi must have da avere nell’armadio nel 2021. Se in inverno li abbiniamo con maxi cardigan e dolcevita, in primavera questo modello è perfetto da indossare con blazer leggeri e camicie con maxi colletto, magari in colorazioni vivaci e pastello o con fantasie floreali, in omaggio alla stagione.

I wide leg sono ormai disponibili nelle collezioni di tutti i brand, sia luxury che low cost. In particolare, le giovani fashion victim adorano i modelli proposti da Bershka, disponibili in diverse varianti di colore, dal bianco ai lavaggi più classici.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Il colore di tendenza per la primavera sarà il rosa

Divertente, vivace e super pop, il bubble gum pink è tra i colori di tendenza per il 2021. In generale, vedremo tantissimi capi rosa spuntare come girasoli al sole durante la primavera.

Che sia una mini chiquito di Jacquemus o un blazer color pastello, il rosa prenderà possesso di tutti i nostri capi d’abbigliamento e detterà sicuramente tendenza. Le più audaci lo porteranno con fierezza, scegliendo scarpe e accessori in questa tonalità di colore.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Magliette e top second skin

I top e le magliette effetto “seconda pelle” sono diventati tra i nostri best friends anche per l’inverno, da indossare sotto magliette a maniche corte, per un look da E-girl, o sotto i maglioni per stare più al caldo.

In primavera le utilizzeremo tantissimo e saranno il centro dei nostri outfit. Questi capi sono infatti facili da abbinare sia ai pantaloni che alle gonne e sono disponibili in moltissime fantasie e nuances di colore. Il nostro consiglio è quello di scegliere abbigliamento “second skin” dai colori vivaci, dal rosa al verde, dall’azzurro all’arancione.

Foto Cos | TIE-DYE LONG-SLEEVE TOP

Abiti fantasia iper colorati ed è subito primavera

Dopo aver sdoganato le stampe floreali in inverno, vi possiamo dire che per la prossima primavera ci sarà, per strada e nelle vetrine dei negozi, un tripudio di fantasie. Vedremo quindi tantissimi abiti, sia lunghi che corti, con stampe geometriche e floreali, ma anche pois, righe e quadretti.

Le fantasie torneranno a dettare moda e ci terranno compagnia per tutta la primavera e, molto probabilmente, anche per tutta l’estate 2021.