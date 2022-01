I look di Miley Cyrus a Capodanno ci hanno stregati

In occasione del concerto di Capodanno sulla NBC ospitato da Pete Davidson, Miley Cyrus ha sfoggiato decine di outfit che gridano tendenze moda a pieni polmoni. Dal look total red con blazer oversize firmato YSL al completino metallizzato con minigonna e top, che le ha provocato anche un piccolo incidente di percorso. Dall’abito in chiffon rosso tempestato di piume fucsia alla jumpsuit con frange in argento, indossata durante la performance assieme alla sorella Noah Cyrus, i look della cantante statunitense hanno intrattenuto il pubblico di tutto il mondo, lasciandoci a bocca aperta.

Le tendenze moda appartengono a Miley Cyrus

Durante il pre e l’after party del suo concerto, in cui ha cantato pezzi nuovi e pezzi storici dal suo repertorio, Miley ha proseguito a sfoggiare look coloratissimi e irriverenti. Rimanendo fedele al suo eclettico personaggio. Volete qualche altro esempio? Il suo outfit con bralette in paillettes e minigonna gioiello, sopra al quale Miley ha indossato un cappotto in piume coloratissimo. Poi il minidress nero con catene dorate, al quale ha abbinato un paio di stivali alti cuissardes. Se cercavamo ispirazione, i look di Miley Cyrus ci aiuteranno sicuramente!