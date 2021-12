Sinuose come una pantera e misteriose come Eva Kant con una jumpsuit

Tra le tendenze moda più interessanti dell’autunno-inverno 2021/2022, ve ne sono alcune che gridano “look bold” a pieni polmoni. È il caso, ad esempio, della tendenza jumpsuit, anche nota come tuta. Capi confortevoli ma allo stesso tempo femminili e accattivanti, le jumpsuit non possono non farci pensare all’antieroina Eva Kant, da poco apparsa sul grande schermo nel film Diabolik. Quando si parla di tute e di Eva Kant, inoltre, non si può che far riferimento a un solo colore moda, il grande classico di tendenza, l’insostituibile nero.

Tutte pazze per la jumpsuit total black, comprese le celebrity

Le jumpsuit in total black le abbiamo viste calcare le passerelle dei più grandi fashion design, partendo da Versace fino ad arrivare a Chanel. Poi le abbiamo viste indosso alle celebrity, ad esempio Hailey Bieber che ha sfoggiato una tuta total black in velluto in occasione del suo compleanno a inizio dicembre. Ora, finalmente, le jumpsuit sono arrivate anche sugli scaffali dei negozi, per dare a tutte la possibilità di sfoggiare un look semplice da realizzare ma super cool… soprattutto in previsione della scelta del look Capodanno 2022!