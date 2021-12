Trasformiamoci in vere cow girl grazie ai cappotti con frange

Stanche dei soliti cappotti in lana oversize? Siete dell’umore per provare qualche nuovo modello di tendenza? Ci sono i cappotti con frange! Ispirati al mondo del selvaggio Far West e ai vestiti tradizionali dei nativi americani, i cappotti con frange hanno calcato le passerelle dei più grandi designer di moda e ora sono giunti fino a noi sugli scaffali dei negozi. La particolarità dei cappotti con frange sta nel fatto che se ne trovano di tanti modelli e in vari colori moda: dal cappotto bianco o beige a quello in colori brillanti come il fucsia o il viola, che tra l’altro è il colore Pantone del 2022!

Cappotti con frange o ponchi con frange?

Valida alternativa al cappotto in lana con frange è il poncho, che ancor meglio riesce a incanalare e trasmettere il mood del selvaggio West. Per le giornate in cui il sole splende e il freddo non è così fastidioso, oppure per movimentare un look minimalista e casual fatto con jeans boot cut e maglioncino, il poncho con frange è un ottimo alleato. Dalle fantasie geometriche a quelle astratte, poncho e soprabito frangiati sono una delle nuove tendenze moda autunno-inverno!