Dua Lipa ci riporta nel cuore degli anni duemila con i suoi look originali e colorati sfoggiati durante le vacanze in Albania, terra d’origine della cantante, dove si è recata insieme al compagno Anwar Hadid per una fuga estiva dalle atmosfere nostalgiche.

Un ritorno agli anni Duemila: i look più iconici!

Dalla camicia rosa confetto con maniche a cascata di Blumarine, ai graziosi top con scollo all’americana Courrèges, fino al beachwear in perfetto stile anni Duemila, sfogliare gli scatti che Dua Lipa ha postato su Instagram è come fare un viaggio a ritroso nel tempo attraverso i grandi classici della moda di inizio secolo.

La skate shirt di Dua Lipa è il must have dell’estate 2021

Ma a catturare l’attenzione delle fashion victim è specialmente l’ultimo scatto postato, dove la cantante sfoggia un look più “da maschiaccio” rispetto ai capi tutti strass e nuance pastello in auge agli inizi del Duemila, quando lo stile Paris Hilton regnava sovrano. In posa con un paio di occhiali da sole a scudo viola, la cantante di “One Kiss” ha esibito una camicia infuocata sul suo classico bikini Missoni, con tanto di gioielli da spiaggia Arms of Eve.

La t-shirt grafica di Dua Lipa è un segno distintivo del marchio di grande successo di Lev Tanju, che dal 2009 detta tendenza nell’abbigliamento da skate. Arricchita con motivi londinesi e stampe sgargianti, è un’edizione limitata ed è quasi impossibile acquistarne di nuove online. Fortunatamente per la cantante, il suo stilista Lorenzo Posocco le assicura sempre un posto in linea quando si tratta di anticipare le mode e accaparrarsi i pezzi cult della stagione!