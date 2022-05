Bellezza

Andie MacDowell, i segreti del suo look argentato

Andie MacDowell, i segreti del suo look argentato "Gray Hair, Don't Care": Andie MacDowell è uno splendido esempio di come ogni donna possa mantenere il proprio fascino nel tempo senza nascondersi. Ecco quali sono i suoi metodi per mantenere al meglio la chioma sale e pepe!