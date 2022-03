5 influencer di body positivity da seguire su Instagram

Le giornate “no” capitano a tutte e, spesso, guardandoci allo specchio guardiamo con occhio fin troppo critico il nostro corpo, come se non lo riconoscessimo, come se ci fosse nemico. Forse è autostima, forse sono gli stimoli esterni di un mondo che ci bombarda con taglie 38/40…o forse è un mix di entrambe le cose.

Ma per fortuna le influencer curvy e body positive vengono sempre più allo scoperto, regalandoci un’ancora di salvezza.

Le influencer più cool di Instagram hanno le curve e sono meravigliose

«Mai avere paura di essere se stesse. Quindi ora che è arrivata la bella stagione osate con colori pastello e accesi, ma anche con le fantasie floreali per entrare in sintonia con la natura che si risveglia intorno a noi». A dirlo è Martina Pagani, influencer bresciana da oltre 128k followers.

Lo stile chic e raffinato di Callie Thorpe ci ha conquistate al primo sguardo e il suo lavoro è una coccola dolce per tutte noi. Con oltre 250k followers, l’influencer di Miami cerca di aiutare le ragazze curvy ad accettare se stesse con The Confidence Corner.

Può una modella di fama internazionale mostrare l’altro lato della medaglia di un mondo fatto di modelle XS? Sì ed è quello che ha fatto l’olandese Danielle Van Grondelle mostrandosi nella quotidianità in un tripudio di curve e bellezza mozzafiato, qui in un completo stampa zebrata trés chic!

Curvy is not a crime è il motto di Laura Brioschi, un vero e proprio movimento di body positive capitanato dall’influencer italiana che con il suo brand di costumi da bagno ci dimostra che accettare il proprio corpo è la cosa più bella che possiamo fare a noi stesse.

Terminiamo la rassegna con i quasi 900k followers che incoronano Gabi Gregg a top influencer body positive di Instagram! Asos l’ha voluta come volto della collezione curvy e Gabi si batte da anni per far sì che la moda sia veramente inclusiva anche per le donne plus size.

Per esempio chi lo ha detto che una donna con le curve non possa indossare un top corto o un abito see-through ed essere glamour? Guardare per credere!