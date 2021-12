Omg, era Sarah Jessica Parker o Carrie Bradshaw?

Siete pronte a tornare nella sfavillante Manhattan tra stiletti Manolo Blahnik e abiti limited edition? Carrie Bradshaw is back e noi siamo elettrizzate!

Alla première di And Just Like That, l’attesissimo reboot di Sex And The City in onda da oggi su HBO Max, Sarah Jessica Parker ci ha fatto emozionare con un look da favola totalmente ispirato alla protagonista che l’ha resa icona della moda. Come Carrie anche lei ha puntato su un abito di Oscar De La Renta per la serata: vaporoso e chic era proprio quello che volevamo!

Tulle e stiletto: il look raffinato della nuova Carrie Bradshaw

Come dimenticare l’abito da sposa di Oscar De La Renta provato dalla inquieta e carismatica protagonista di Sex And The City? Sarah Jessica Parker omaggia il ruolo che continua a renderla celebre scegliendo di nuovo lo stilista domenicano per l’abito da sogno del red carpet.

La cinquataseienne newyorkese ha indossato un abito grigio perla con scollatura a cuore e mantella semi-trasparente tono su tono. Ma è lo spacco il pezzo forte, che si apre su una gonna in tulle rosa da far volteggiare come una principessa, marchio di fabbrica di Carrie Bradshaw. Ricordiamo tutte la sigla della serie originale, giusto?

Il look super chic e romanticissimo è stato realizzato dalla stylist Molly Rogers (l’abito e il mantello disegnati da Laura Kim e Fernando Garcia), ma la Parker l’ha completato con delle scarpe della sua collezione personalizzata SJP Collection in satin rosa. D’altronde come poteva mancare lo stiletto? Tacchi “Duchessa”, quindi, per la nuova Carrie Bradshaw che continua a infiammare i nostri cuori confermandosi icona di stile.

Se pensiamo a cosa avrebbe indossato la protagonista di Sex And The City, ormai donna matura, a una prima cinematografica ci viene in mente proprio questo look. Borsa e gioielli compresi!

Se queste sono le premesse, ci aspettiamo grandi cose dal reboot della serie e non vediamo l’ora di vedere come si destreggeranno Carrie, Miranda e Charlotte (Samantha dove sei?!) nella New York moderna e sempre più caotica. Mr. Big tornerà, ma in quale veste? Non ci resta che divorarla e immergerci di nuovo nelle questioni di cuore più alla moda della TV.