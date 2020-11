La star di “Sex In The City” Sarah Jessica Parker è stata recentemente avvistata di fronte ai seggi elettorali di New York, insieme a suo marito Matthew Broderick e al figlio neo diciottenne James Wilkie. Usciti dall’edificio, tutti e tre hanno indossato l’adesivo “Ho votato“: soltanto uno dei tanti “indizi” che la star di “Sex and The City” ha disseminato nel suo look per andare a votare. Sarah Jessica Parker e il figlio James hanno, infatti, esibito il loro sostegno al candidato democratico Joe Biden con le magliette disegnate dallo stilista Jason Wu, a maniche lunghe, e la scritta “Rebuild with Love“.

Il look “politico” di Sarah Jessica Parker

Nella foto scattata fuori dai seggi elettorali di New York, Sarah Jessica Parker indossa pantaloni blu e la t-shirt blu Biden-Harris. Matthew Broderick sfoggia, invece, un blazer nero e pantaloni grigi. Il figlio di Sarah e Matthew porta un cappello rosso e anche lui la maglietta con la scritta “Rebuild with love“. Ma a catturare l’attenzione dei fan, è soprattutto un dettaglio del look della star di “Sex and the City”: i calzini.

Calzini con la scritta “I’m a voter”

Calzini di spugna che la Carrie Bradshow di “Sex and the city” non avrebbe probabilmente mai indossato. Creati da Mother e venduti online per 24 dollari, i calzini da college boy, indossati anche dal figlio diciottenne James, sono caratterizzati dalla orgogliosa scritta: “I’m a voter”.

Sneaker nere come Kamala Harris

Ma oltre ai calzini, fanno parlare anche le sneaker nere indossate da Sarah Jessica Parker per andare a votare. Proprio come le amatissime converse nere di Kamala Harris, la 55enne senatrice della California e candidata alla vicepresidenza di Joe Biden, che ha conquistato tutti presentandosi con le comodissime sneaker anche agli eventi formali.

Il video delle sneakers che indossava Kamala Harris appena atterrata a Milwaukee è stato condiviso su Twitter da 8 milioni di utenti in poche ore. Più di quattro volte rispetto alle condivisioni ottenute dall’incontro tra il candidato democratico Joe Biden e Barack Obama, il più grande evento della campagna elettorale democratica.

James al voto per la prima volta

Il figlio di Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick, James, ha votato per la prima volta alle elezioni statunitensi del 2020. Ha compiuto 18 anni la scorsa settimana e ha già assunto la sua responsabilità civile: un’occasione che Sarah Jessica Parker ha voluto celebrare con un post sui social.

L’attrice, insieme alle fotografie che ritraggono James da bambino, ha pubblicato un testo molto sentito. “Rimango la tua privilegiata e risoluta, fiduciosa e gioiosa testimone dell’anno a venire. Buon compleanno, mio ​​elettore per la prima volta. Ti amo così tanto X, mamma“.