Il Glowy Tutorial di Jlo per gli iHeart Music Awards ci ha fatto impazzire

Come si prepara una diva del pop come Jennifer Lopez per presenziare ed esibirsi in occasione degli iHeartRadio Music Awards, nonché per ricevere l’ “Icon Award“? Grazie al tutorial, postato proprio dalla stessa artista sul suo profilo Instagram un paio di giorni fa, ora lo sappiamo!

La regina del pop -o, per meglio dire, ora icona- ha infatti condiviso un breve video dove mostra come prepara la sua pelle al make-up prima di un grande spettacolo: pare che il segreto del suo caratteristico incarnato radioso ad effetto glowy risieda in una buona skincare routine, data nientemeno che dai prodotti della sua stessa linea, la JLOBEAUTY.

La cantante non rinuncia certo ad un buon siero viso, in questo caso al suo JLo Glow Serum, seguito sempre da creme idratanti come That Blockbuster Hydrating Cream. Ultimo ma non per importanza, fa la sua comparsa nel mini tutorial The Fresh Take Eye Cream ovvero il siero contorno occhi decongestionante della medesima linea cosmetica.

Essenziali passaggi, questi, che hanno preceduto il favoloso trucco shiny che ha illuminato il volto di JLo in occasione del noto evento.

È con questi presupposti che la nostra “Jenny from the block” si è esibita sul palco di Los Angeles con un’energica performance, dando sfoggio del suo repertorio musicale sino a ricevere in seguito il meritatissimo “Icon Award“.

Gli iHeart Music Awards non sono altro che un premio musicale organizzato a partire dal 2014 da iHeart Radio, in occasione dei quali vengono assegnati dei premi alle star a seconda del successo riscosso sulle stazioni radiofoniche della piattaforma stessa: poteva mai Jennifer Lopez non ricevere un premio che la dipingesse come icona?