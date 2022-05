Botticelli Hair: il trend dal sapore rinascimentale che regala capelli da Venere

Che sia già arrivato il momento di dire addio ai tagli scalati e scalatissimi, i quali hanno vestito le tendenze capelli dell’autunno-inverno del mood grunge che le ha contraddistinte?

A giudicare dalle ultime si direbbe che le stravaganti scalature stiano prematuramente tramontando, a favore di chiome fluenti, dinamiche e dall’esasperata lunghezza: al nuovo grande trend, già amatissimo , è stato nientemeno che associato l’appellativo di “Botticelli Hair“, senz’altro evocativo dell’allure rinascimentale che vuole esprimere.

Musa ispiratrice della tendenza, infatti, la celebre Venere di Sandro Botticelli da sempre simbolo universale di eterea bellezza per antonomasia. Oggetto del desiderio, invece, onde soffici e naturali distribuite su di una maxi lunghezza: una scelta coraggiosa questa, se si guarda alle temperature che si stanno gradualmente innalzando, ma che ben si sposa a vento, sabbia e salsedine.

Sì, perché quello del Botticelli Hair è un trend dal sapore tutto estivo, che valorizza i tagli di capelli lunghi con naturalezza, prendendo le distanze da pieghe plastiche e strutturate. Inutile a dirsi, ha già fatto “perdere la testa” a svariate celeb, le quali non hanno assolutamente perso tempo sfoggiando prontamente beach waves 2.0.

Non a caso è stato proprio Tom Smith, noto hairdresser delle star ad attribuire a tale tendenza il suo nome!

Ma come si ottengono i fantomatici Botticelli Hair? Chi non possiede naturalmente capelli mossi, sarà ben felice di sapere che il segreto risiede proprio nel legare la chioma in semplici trecce morbide, le quali possano regalare alle lunghezze quel look loose e vagamente scomposto che il trend chiama.

Esistono inoltre molteplici styling tools in grado di ottenere l’effetto sospirato, accompagnati da prodotti come spray al sale marino o pura schiuma per capelli. Uno formidabile è proposto da Biopoint: si chiama Rock Crystal Technology, una mousse spray che coniuga cosmesi e gemmologia -ad incarnare a 360° il concetto di Skinification– atta allo styling in grado di garantire un fissaggio a lunga tenuta mentre rafforza la fibra capillare.

Foto BIOPOINT

La sua consistenza impalpabile, poi, non appesantisce il capello rendendosi adatta anche a capelli fini.