Elodie lancia la sua prima linea make up con Sephora

Dopo il successo riscosso l’anno scorso al Festival di Sanremo, Elodie si conferma una delle celebrità più apprezzate del panorama musicale italiano, e non solo. Come tante altre star della musica, ad esempio Rhianna e Jennifer Lopez, anche per Elodie è giunto il momento di esplorare nuovi mondi, entrando a pieno titolo, con la sua nuova linea make up, nel mondo del beauty.

Elodie lancia la sua prima linea

Nasce così la capsule make-up della cantante, in collaborazione con Sephora: due palette, una occhi e una viso, un set di pennelli e una tinta labbra Lipstain. Ispirata alle donne che hanno costellato la vita della cantante romana, la collezione miscela alla storia personale di Elodie accessibilità e inclusività, senza tralasciare l‘attenzione alla qualità del lavoro e dei prodotti, come ha in più occasioni sottolineato l’artista.

Le donne che hanno ispirato Elodie

La collezione si chiama ElodieXSephora e si tratta di un’edizione limitata, composta di soli quattro elementi. Ogni nuance è dedicato a una delle persone importanti della vita della cantante: soprattutto donne che hanno accompagnato Elodie nel suo percorso di crescita ed emancipazione. Per esempio, il fucsia Myss si riferisce a Myss Keta, mentre il rosso Joan si ispira alla cantautrice Joan Thiele.

Chi si cela dietro il packaging

Dietro il design del packaging si cela, invece, la mano sapiente di Claudia Marthe Mitai, ex modella di origini creole, nonché mamma della nostra Elodie. Per la confezione della capsule, la mamma di Elodie ha ideato un collage di disegni che descrivono le infinite sfaccettature del carattere e dell’anima della figlia.

Una collezione per tutti

I prodotti saranno disponibili da oggi, 8 gennaio, su sephora.it e dall’11 gennaio nei negozi. Si tratta di una linea di make-up low cost: il prodotto meno costoso è il rossetto liquido che costa 10,99 euro, mentre il più caro è la palette occhi che costa 24,99 euro.