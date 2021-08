La nuova collezione Autunno 2021 di Zara prende ispirazione direttamente dai colori intensi delle ultime giornate d’estate per poi tuffarsi in quelli caldi e spenti della stagione autunnale, in particolare i marroni.

Un mix di tonalità a contrasto, tipiche della mezza stagione, che fanno il paio con tagli e stili che richiamano gli anni ’00 con trasparenze, pantaloni fascianti a zampa d’elefante e tessuti lucidi.

L’esatto opposto della collezione H&M, morbida e neutra: Zara propone una femminilità marcata e piuttosto sexy, sottolineata anche da capi maschili.

Collezione Zara Autunno 2021: i 5 capi da avere

I fiori in autunno è avanguardia pura: la collezione autunno di Zara è nostalgica ma perfetta per affrontare l’addio all’estate, al sole e al caldo.

Abbiamo selezionato i capi più interessanti, facili da portare e abbinare, e ovviamente, molto cool.

Foto Zara

Non è una vera mezza stagione se non si indossa il trench, capospalla senza tempo. Molto bello questo marrone caldo, ideale da abbinare ai beige e ai panna.

Foto Zara

Eccoli i fiori maxi della collezione autunno di Zara: niente stampe classiche, ma una grande gerbera gialla brilla su una camicia morbida color lilla, con gonna abbinata. Perfetta per ravvivare un classico completo da ufficio nero o grigio.

Foto Zara

Per chi nell’estate ci crede fino all’ultimo sono perfetti questi sandali in pelle alla schiava con punta quadrata, disponibili neri, blu elettrico e soprattutto arancioni.

Foto Zara

Vita alta e gamba dritta per i pantaloni maschili in tessuto lucido dal colore indefinibile: un po’ grigi, un po’ salvia, un po’ celesti, ideali per la transizione dal caldo al freddo.

Foto Zara

Anche sui vestiti più eleganti ecco i fiori nel formato maxi: su questo abito asimmetrico blu china è rosa tenue ma ricco di dettagli, quasi da sembrare tridimensionale. Se con i sandali in tinta sta alla perfezione, anche più in là con la stagione questo vestito può essere indossato con calze e decolleté nere.