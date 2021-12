Il cappotto perfetto per le feste? Ce l'ha Kate Middleton

I cappotti non sono mai troppi nell’armadio di una fashion addicted, soprattutto quando il freddo dell’inverno si fa strada nelle nostre giornate. Da chi prendere ispirazione per i nostri soprabiti? La risposta arriva da Kate Middleton, che dopo aver cavalcato il trend paillettes con un abito verde ora sceglie un cappotto rosso tutto da copiare in vista delle feste. Tra un cappotto bianco e un Teddy Bear Coat, tra i capi trapuntati e i puffer jacket in stile Chiara Ferragni, si inserisce il trend del cappotto rosso con fiocco bon ton di Kate Middleton: elegante, raffinato ma con un tocco indubbio di personalità!

Non solo cappotto rosso: Kate opta per un total look vermiglio

A completare il look elegantissimo della duchessa di Cambridge vi erano poi un paio di pumps scamosciate rosse firmate Gianvito Rossi, una mini clutch Miu Miu e gioielli della Corona della stessa tonalità. Sotto al soprabito la duchessa ha indossato invece un abito dello stesso colore, abbinando il proprio total look red alla cravatta del principe William.

Che le feste di Natale abbiano inizio!