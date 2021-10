Se c’è almeno una cosa che il lockdown ci ha insegnato, quella è l’importanza di una moda confortevole ma allo stesso tempo glam. Chi non ama stare comoda, pur seguendo le tendenze del momento? Lo stile academy che prende ispirazione dal mondo equestre riesce a fare proprio questo. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere!

Outfit da collegiale e mise di ispirazione equestre

I grandi brand del calibro di Chanel o Giorgio Armani ci hanno insegnato che non bisogna mai rinunciare alla raffinatezza. Per fare questo hanno spesso presentato collezioni ispirate alla moda collegiale, puntando l’attenzione su materiali pregiati e linee minimaliste. Adatte un po’ a tutte le occasioni e a tutte le età. Con lo stile academy la prospettiva si è allargata ancora di più: blazer con bottoni dorati, giacche avvitate, cappe, micro gilet, stivali cuissardes da abbinare ai jeans, giacche con chiusura asimmetrica e cappotti in panno dal taglio dritto si uniscono a colori classici ma eleganti.

Ad esempio il greige, il bianco panna, il blu navy, il nero o il marrone e le sue mille e una sfumature. Tutti colori moda Autunno 2021 da cui prendere ispirazione!

Capi in stile academy che non possono mancare nell’armadio!

Ma quali sono i capi in stile academy che dobbiamo procurarci se abbiamo deciso di seguire questa tendenza? Alcuni esempi sono i cappotti in tweed o a fantasia spina di pesce, le camicette con volants e ruches e i dolcevita in lana, perfetti da abbinare anche ai trench o agli stivali da pioggia. Ecco le nostre proposte da sfruttare!

Capispalla di ispirazione equestre

Tra i capispalla da prediligere troviamo i cappotti in lana oppure i trench. La fantasia tartan in stile Burberry è la perfetta incarnazione dello stile academy di ispirazione equestre… in alternativa i tagli minimalisti e dritti di cappotti unisex in lana andranno benissimo!

Pantaloni larghi e in colori tenui

Il bianco panna e il beige sono due tra i colori più in voga della stagione autunnale e invernale 2021 2022. La nostra unica preoccupazione dovrà essere fare attenzione ad appoggiarci solo su superfici pulitissime, ma per il resto potremo dare libero sfogo alla fantasia. I pantaloni a vita alta e gamba svasata sono raffinati, perfetti per il giorno, la sera e tutte le età. E Gigi Hadid ne è la prova!

Calzature in stile academy

Niente più di un paio di stivali ci proietta nel mondo dei cavalli e della moda di ispirazione equestre. Alcuni esempi sono le calzature in cuoio marrone.

Per le amanti della moda più “estremiste”, anche gli stivali alti sopra al ginocchio sono un’ottima opzione.

Pronte a cavalcare la tendenza stile academy ispirata al mondo equestre?