La stagione fredda è ormai alle porte e l’unico rimedio contro la pioggia battente sono gli stivali di gomma. Nati come accessorio per pescare o lavorare in ambienti acquosi per lunghi periodi, gli stivali in gomma sono diventati un accessorio piuttosto cool, al fianco degli stivali alti cuissardes, tant’è che anche il mondo fashion si è prodigato per darci un’ampia scelta di modelli e griffe. Gli stivali di gomma sono confortevoli e allo stesso tempo di tendenza: una volta acquistati, la pioggia non sarà poi così spiacevole!

Se oltre allo scoprire come abbinare gli stivali, siete alla ricerca di abbinamenti per gli stivali da pioggia: ecco 5 combinazioni top per look da giorno… o meglio, da giorno di pioggia!

L’abbinamento stivali di gomma e maxi maglioni è estremamente confortevole, di tendenza e adatto a tenere a bada il freddo dell’autunno e dell’inverno. In piena linea con la knitwear mania della scorsa stagione fredda, che è stata una delle tendenze abbigliamento da copiare, questo abbinamento è adatto sia alle giovanissime che alle donne più mature. Tra i maxi maglioni da prediligere vi sono quelli in colori chiari o pastello, ad esempio il beige, il verde salvia o il color avorio.

I leggings sono allo stesso tempo una maledizione e una benedizione del mondo della moda. Una benedizione perché sono estremamente confortevoli e nel corso del tempo li abbiamo visti declinati in sempre più forme e colori. Una maledizione perché, spesso e volentieri, risultano così comodi che poi è difficile tornare a indossare pantaloni, gonne o vestiti più “ingessati”. Gli abbinamenti fashion con leggings e stivali di gomma, ad esempio, sono l’ideale se si vuole stare comode, senza rinunciare per questo a un tocco di stile.

Gli skinny jeans, soprattutto quelli a vita bassa, sono tornati di tendenza. Complice l’ispirazione anni ’00 che sembra piacere sempre di più ai grandi designer, questi modelli di jeans sono sempre in cerca di elementi a cui abbinarsi. Ma come abbinare gli skinny jeans? Niente di meglio di un paio di stivali da pioggia! Per un look giovanile e confortevole, da sfruttare sia durante la settimana che in un weekend in campagna o in mezzo alla natura.

Foto Unsplash | Maxwell Kappel

Il trench è il cappotto da pioggia per eccellenza. Ce lo ha insegnato Burberry nel corso degli anni e tutti i fashion brand che hanno riproposto questo modello di soprabito nel corso del tempo. Come abbinare un trench se non a un paio di stivali da pioggia, dunque? Un accostamento che può sembrare scontato… ma anche particolarmente azzeccato. Unendo un trench a un paio di stivali di gomma al ginocchio potremo trasmette quel tocco di fascino British in stile gita campagnola da fare invidia a Elisabetta II.

Cosa indossare sotto agli stivali di gomma se non un paio di calze parigine che arrivano fin sopra al ginocchio? Questo abbinamento coniuga il gusto sporty degli stivali di gomma a quello più chic delle calze parigine. Da declinare in tante colori e in morbidi filati invernali, così da tenere al caldo gambe e piedi anche di fronte alle giornate più uggiose dell’inverno.

La pioggia invernale ormai non ci fa più paura!