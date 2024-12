Consigli da seguire per far abbassare la febbre ai bambini

Qual è il metodo più efficace per far abbassare la febbre alta ai bambini? Ecco i consigli da seguire!

La febbre alta nei bambini è un problema molto comune soprattutto nel periodo invernale. Come correre ai ripari? Sicuramente il primo step da fare, specialmente se si tratta di neonati e bambini comunque tanto piccoli, è sentire quanto prima il pediatra.

Nel caso in cui sia un fine settimana e il pediatra non è reperibile, puoi sempre provare a sentire il pronto soccorso pediatrico. Sicuramente la febbre non deve allarmare, non è però da sottovalutare specialmente se tende a non scendere nonostante l’antipiretico indicato per far passare la febbre.

Mentre sei in attesa di metterti in contatto con il medico potresti provare a far abbassare la febbre alta al bambino con dei rimedi pratici e veloci. Ecco, quindi, come far scendere la temperatura corporea senza usare medicinali!

Come far abbassare la febbre alta ai bambini? Rimedi pratici ed efficaci

Prima di procedere con i rimedi è importante sapere che la febbre rappresenta un sintomo e non una malattia. Se la temperatura del corpo si alza, significa che l’organismo sta mettendo in atto un meccanismo di difesa contro agenti patogeni che lo hanno colpito.

I virus nei mesi freddi sono sempre più diffusi, a scuola è molto facile ammalarsi motivo per cui i bambini piccoli tendono a stare male molto spesso durante l’inverno.

Prima di tutto è importante evitare di coprire il bambino in maniera eccessiva, piuttosto fagli indossare dei vestiti leggeri e cerca di farlo rimanere quanto più possibile al fresco. Inoltre prendi un asciugamano e inumidiscilo con dell’acqua fredda, poi passalo sulla fronte e sul collo.

Ricorda di far arieggiare l’ambiente, quindi spostalo da una stanza all’altra così da far arieggiare le varie zone della casa almeno per 10 – 15 minuti.

Il riposo è fondamentale, quindi lascialo disteso sul divano o sul letto qualora non abbia voglia di giocare o fare altre attività. La febbre può portare a debolezza e spossatezza, quindi è sempre meglio lasciare il bambino in tranquillità.

Altro step importantissimo è l’idratazione: fai bere quanto più possibile acqua al bambino con la febbre, la temperatura alta infatti può portare ad un’eccessiva disidratazione. Per quanto riguarda il paracetamolo da assumere durante la febbre è importante sentire prima il pediatra. Nel caso in cui la febbre dovesse salire sin da subito oltre i 39, ricorda di consultare il medico quanto prima.

Oltre alla febbre è importante tenere sotto controllo tutti gli altri sintomi e monitorare la situazione di tanto in tanto.