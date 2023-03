Scarpe basse ed eleganti per non sbagliarne mezza questa primavera

Marzo pazzerello è cominciato e già state pensando ai look primaverili? Nessun problema, quest’anno la moda si tinge di fantasie e colori, ma soprattutto di comodità fashion: tra le tendenze scarpe primavera estate, infatti, spopolano le flat shoes, modelli senza tacco che coniugano comfort ed eleganza.

Le celebs le amano alla follia e lo dimostrano indossandole in ogni occasione, con abbinamenti che lasciano senza parole e vi permettono di prendere spunto per outfit incredibili! Scoprite quali sono le scarpe basse eleganti che dovrete avere assolutamente quest’anno.

Le scarpe basse in primavera sono trés chic!

Nessuno mette i tacchi in un angolo…o forse sì? Per questa stagione accantonate i vostri stiletti e abbracciate un altro modo di essere chic: con le scarpe basse l’eleganza è fuori discussione. Lo conferma il ritorno del look Plazacore, che fa proprio delle flat shoes il suo punto forte!

Queste scarpe si indossano davvero con tutto e, scegliendo il modello giusto, danno quel tocco in più a un outfit classico ma possono anche essere le regine di un look strepitoso.

tendenza scarpe basse eleganti – Foto Mango

Le ballerine saranno indubbiamente le protagoniste della primavera estate e si accordano alla nuova tendenza vista sulle passerelle, lo stile balletcore che sta conquistando davvero tutte. Via libera, allora, ai modelli classici da dancer con nastri e nastrini ben in evidenza!

Per un look casual chic, potete abbinare le scarpe basse eleganti con un paio di jeans bicolore e una camicia oversize, magari richiamando i toni pastello della stagione. Per un tocco extra di eleganza, potete optare per un maglione monospalla, semplicemente il look perfetto per la mezza stagione.

tendenza scarpe basse eleganti – Foto Zara

Se invece siete alla ricerca di un outfit più formale, potete scegliere un abito midi in tessuto leggero, da abbinare con una clutch e le scarpe basse.

Ovviamente non mancano i mocassini, tra le scarpe che più di tutte hanno vissuto una vera e propria rinascita quest’anno. Sarà forse perché possono essere abbinati in modo strepitoso e originale? Scegliete nuance e fantasie non scontate e indossate i mocassini con le giacche di tendenza della primavera: sarete f-a-v-o-l-o-s-e!