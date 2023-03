“Two is megl che one”: il jeans in primavera si fa bicolore

Se c’è un capo d’abbigliamento che non accenna proprio a passare di moda, quello è il jeans. Perfetto per assorbire le nuove tendenze in fatto di stile, il denim si presta a rivisitazioni e stravolgimenti senza però perdere il suo posto d’onore nel guardaroba. Le ultime tendenze hanno puntato tutto sull’oversize, con modelli di jeans ultra ampi e stretch, ma anche su un ritorno alle origini con jeans dritti e senza fronzoli.

La primavera porta con sé un nuovo modo di vivere il denim, che ricorda molto il periodo hippie dei fabulous 70s: i jeans bicolore! Dopo aver visto le migliori tendenze moda della Milano Fashion Week per L’autunno inverno, scopriamo subito il capo primaverile perfetto per creare look strepitosi.

I jeans bicolore sono il capo must have della primavera

La parola d’ordine della moda primaverile di quest’anno è solo una: destrutturare. E a dimostrarlo arriva la tendenza jeans bicolore, l’esempio perfetto di come dalla distruzione possa nascere qualcosa di ancora più bello. Ci eravamo entusiasmate con le passerelle di Stella McCartney e Tod’s, ma il jeans a doppio colore è un must anche della moda urban e streetstyle, forse perché lascia libera la creatività e dimostra che chiunque può improntare un look incredibile con il capo giusto.

Tendenza jeans bicolore primavera – Foto Instagram © Stella McCartney

Se è vero che gli opposti si attraggono, ecco allora che il jeans bicolore assembla tessuti diversi e lavaggi differenti del tessuto pop per eccellenza, ricomponendo modelli dal taglio dritto e morbido con inserti orizzontali o verticali. Si gioca anche con il colore in questa tendenza: largo a contrasti cromatici che puntano sullo shock, ma anche a sfumature delicate sui toni del chiaro.

Il jeans della primavera è bicolore, fresco e coloratissimo e noi, come le celebs, già non possiamo farne a meno!