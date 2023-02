Lo stile balletcore trionfa in passerella: cos’è la nuova tendenza tutta fiocchi e nastrini

La stagione delle Fashion Week è terminata (per ora) lasciandoci tantissimi spunti per quelli che saranno i trend moda più irresistibili dell’anno. La Milano Fashion Week appena conclusa ha messo un punto sul concetto di femminilità, declinandolo nella sua più complessa sfaccettatura, ma ad emergere nelle passerelle più importanti del mondo è una tendenza svolazzante: il balletcore.

Il mondo dello sport trova ancora il suo incastro con quello della moda e, come già accaduto per l’equitazione e il tennis, stavolta è il momento d’oro della danza. Scopriamo allora cos’è la tendenza balletcore, tra fiocchi, nastrini, ballerine e scaldamuscoli.

Balletcore mania: delicata ed elegante come un passo di danza

Le sfilate Miu Miu, Simone Rocha e Maison Margiela hanno dato il via a una riscoperta del mondo “fru fru” della danza. Tra le tendenze outfit della primavera estate spiccano pattern floreali e pizzo a gogo: è la tendenza balletcore che conquista proprio tutte! Protagonisti indiscussi del look saranno il tulle e i nastrini, presi in prestito dal mondo della danza, da indossare in versione ultra femminile con volumi maxi e contrasti rock.

stile balletcore tendenza moda – Foto Facebook © Maison Margiela

Le ballerine tornano di nuovo in auge, complice anche la riscoperta della moda anni Duemila, e si abbinano a scaldamuscoli morbidi o calze parigine che compongono outfit ricchi di fiocchi e fiocchetti. Sporty o classiche in pelle, ma anche delicate in raso nelle tinte pastello, hanno i loro grandi alleati negli scaldacuore che si uniscono a gonne ampie e svolazzanti.

stile balletcore tendenza moda – Foto Facebook © Simone Rocha

Se l’effetto nostalgia dei parachute pants si rivolge all’anima undergound del mondo hip hop, con il balletcore possiamo dare sfogo alla nostra versione più leggera e fine, rendendoci tutte delle Giselle 2.0!