Gonna longuette: tutti i modelli e le migliori idee outfit

Gli abbinamenti fashion per la gonna longuette sono tanti, look da giorno, da lavoro ma anche outfit più eleganti. Un capo che che torna ad essere il must della stagione a cui non potrete più rinunciare.

Tra le gonne longuette più belle, i modelli dalla forma svasata sono i più chic. Non sempre è facile capire a chi sta bene però, questo capo dalla lunghezza appena sotto il ginocchio può infatti valorizzare diversi tipi di silhouette a seconda della sua forma.

Vediamo insieme in che modo scegliere ed abbinare il modello più adatto alla propria fisicità.

Modello a tubino: aderente e seducente

La gonna longuette a tubino sta bene alle donne più magre, non è difficile immaginarne la ragione. I modelli fascianti di questo tipo non nascondono proprio nulla, dai fianchi al b-side, per questo è sempre meglio abbinarli a scarpe con tacco che aiutano a slanciare la figura.

La sua forma aderente la rende di certo più seducente, ma non mancano nelle nuove collezioni creazioni in pizzo più bon ton e varianti con fantasie colorate che danno al modello un tocco più sbarazzino. Abbiamo già visto come abbinare la gonna a tubino, per cui sappiamo bene che i modelli a vita alta adorano i crop top e le maglie aderenti in tessuti leggeri.

Modello a ruota: chic e romantico

La gonna longuette a ruota premia le donne curvy invece, la sua forma a campana o a corolla aiuta a minimizzare i fianchi, e nelle versioni con stampe floreali rende il look più giovanile oltre che romantico e chic. I tessuti ideali, in questi casi, sono quelli morbidi che scivolano sui fianchi. Il modello a ruota è molto versatile, si adatta ad ogni stile dal più classico al più eccentrico e stravagante.

La gonna longuette a ruota si abbina ai top corti e aderenti alla perfezione, soprattutto se scelta nelle versioni a vita alta. Molto gettonate negli ultimi anni le gonne longuette di tulle, da indossare preferibilmente con dècolletès a punta con tacco oppure con i sandali.

Modello a campana: giovanile e divertente

Le gonne longuette a campana sono perfette con le camicie e le bluse in tessuti ariosi come la seta, modelli che potrete impreziosire aggiungendo cinture sottili lungo il punto vita. Si rivelano l’ideale per un outfit formale da ufficio ed altrettanto perfette per una cerimonia importante, come un matrimonio o una laurea, ancora più eleganti in seta satin.

Le gonne longuette eleganti stanno molto bene con le camicie bianche, mentre i modelli estivi più vivaci e colorati possono essere indossati con top dalle applicazioni gioiello lungo il colletto oppure con crop top più giovanili dalla forma corta sul punto vita.

Gonne longuette di pelle: per un look glam rock

Le gonne di pelle possono essere indossate con anfibi e accessori glam come le giacche di pelle in stile biker. Per le donne decise dal carattere forte e deciso, il tessuto di pelle fa subito stile rock, super grintoso e sbarazzino.

Ora siete pronte per sfoggiare i vostri outfit abbinando al meglio il modello adatto per voi. Qual è il look con gonna longuette perfetta per voi?