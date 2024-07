La nuova collezione di abiti estivi Mango, come stare fresche e non rinunciare all’eleganza

Gli abiti più in voga per i look estivi sono tutti da Mango, i modelli più trendy da sfoggiare in questi mesi caldi.

L’estate è iniziata ed è tempo di sbizzarrirsi con i look più cool e audaci, dopo aver visto i costumi interi più sensuali da sfoggiare in spiaggia, ci sono gli abiti estivi della nuova collezione Mango, che quest’anno ha dato sfogo a tutta la sua creatività. Con il caldo e le serate in spiaggia o in una discoteca sul mare ci si può divertire con outfit sexy e di tendenza.

Se non lo si fa d’estate quando mai si potrebbe? Ecco perché scegliere i vestitini più cool per l’estate è davvero divertente, Mango ci viene in aiuto con una collezione summer che è letteralmente da urlo, c’è di tutto, dai copricostume per la spiaggia, fino ai minidress sexy per la disco.

Gli abiti estivi della nuova collezione di Mango, per essere trendy e sexy

Anche quest’anno Mango si è sbizzarrito regalandoci una collezione di abiti estivi unica e originale. C’è di tutto, dagli abiti da mare fino a quelli per gli aperitivi al tramonto, bisogna solo trovare il modello che dona meglio al proprio corpo e divertirsi a fare shopping.

Ecco il minidress bianco a coste trasparente aderente perfetto da indossare per andare al mare ma anche per un aperitivo al tramonto, se si vuole essere sexy ed eleganti, è la scelta giusta. Se si preferisce qualcosa di più elegante e particolare, il modello a fascia color fango, con minigonna asimmetrica è perfetto. Da indossare con un cinturone o senza niente, bisogna solo scegliere i sandali di tendenza da abbinare.

Nella collezione di abiti estivi di Mango non mancano i modelli lunghi, come quello over in cotone bianco, con una gonna lunga a falde con dettagli tono su tono ricamati, per il perfetto look estivo. Da abbinare con una bella borsa intrecciata in pelle o di paglia, è l’ideale per un look cittadino estivo, ma anche per una serata memorabile su un’isola greca. Non mancano gli abiti in pizzo, texture di grande tendenza anche quest’estate.

Da Mango si può trovare davvero di tutto, dagli abiti più semplici per chi preferisce look minimal, fino a quelli più eleganti e particolari, da quelli a tinta unita a quelli a fantasia. Insomma c’è solo l’imbarazzo della scelta, sarà quasi impossibile non comprarne più di uno.