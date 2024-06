I costumi interi più sensuali per quest’estate 2024, per essere al top in spiaggia

Ecco quali sono i modelli più sensuali tra i costumi interi. Quelli che devi assolutamente provare. Rimarrai stupita!

I costumi interi sono molto utilizzati dalle donne, negli ultimi tempi sono tornati con forza nelle collezioni più cool e ci sono modelli sensuali e bellissimi. Dai modelli che valorizzano le gambe, rendendole più slanciate a qualcosa di più sexy, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. E anche per quest’estate 2024 ce ne sono alcuni da far girare la testa, se non si vuole rinunciare alla sensualità in spiaggia, sono sicuramente la scelta giusta.

A differenza dei bikini o di altri costumi a due pezzi, il modello intero copre il ventre e ha uno stile molto diverso, proprio per questo il costume intero è sinonimo di grande eleganza. Negli anni l’abbiamo visto indossare da donne di grande classe, da Sophia Loren a Marilyn Monroe, tutte le dive hanno sfoggiato questo modello in spiaggia.

I costumi interi più sexy da sfoggiare in spiaggia

L’effetto vedo non vedo, il ventre leggermente coperto e scollature differenti a seconda del modello, rendono i costumi interi dei body che sono perfetti per fare un bagno al mare, ma anche per godersi un aperitivo al tramonto, basterà aggiungere una gonna pareo e il risultato è fatto. I tre modelli più sensuali di quest’estate:

Il costume intero nero di Calzedonia con scollo a fascia e possibilità di usare le bretelline è un evergreen che non dovrebbe mancare nell’armadio estivo, sicuramente tra i modelli più in voga dell’estate , è anche un valido alleato perché oltre a essere sexy e perfetto per sfoggiare un look impeccabile in spiaggia, può essere indossato anche come body elegante, dunque ha un duplice utilizzo, cosa che lo rende l’acquisto giusto.

con scollo a fascia e possibilità di usare le bretelline è un evergreen che non dovrebbe mancare nell’armadio estivo, sicuramente tra i , è anche un valido alleato perché oltre a essere sexy e perfetto per sfoggiare un look impeccabile in spiaggia, può essere indossato anche come body elegante, dunque ha un duplice utilizzo, cosa che lo rende l’acquisto giusto. Il costume intero azzurro Calvin Klein ha un’ampia sgambatura, cosa che lo rende molto sexy, a completare il tutto ci sono una particolare scollatura dietro la schiena e quella del decolleté che ricorda un elegante e fine bikini, semplice ma di grande classe, è tra i modelli più cool dell’estate;

ha un’ampia sgambatura, cosa che lo rende molto sexy, a completare il tutto ci sono una particolare scollatura dietro la schiena e quella del decolleté che ricorda un elegante e fine bikini, semplice ma di grande classe, è tra i modelli più cool dell’estate; Infine c’è il costume intero a fantasia di Yamamay, modello con forme geometriche e chiusura con fiocco darà all’estate un tocco di sensualità affascinante e anche originale. Da sfoggiare con una abbronzatura avanzata, così da far risaltare ancora di più i colori.

Essere sensuale in spiaggia con un costume intero quest’anno non è mai stato così facile, basterà scegliere il modello che più si adatta al proprio corpo e iniziare a sfoggiarlo sul bagnasciuga come se fosse una passerella.