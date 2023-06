Quali sono i costumi che valorizzano le gambe e le rendono più slanciate: la lista per il prossimo shopping

Con il giusto costume da bagno è possibile enfatizzare ogni tipo di gamba, rendendola slanciata anche quando non lo è.

La fisicità non è solo questione di chili o di imperfezioni ma di decisioni. Valorizzare il proprio corpo vuol dire orientarsi verso prodotti che sono in grado di farlo apparire al meglio.

Talvolta ciò che vediamo come “brutto” è semplicemente una scelta inadeguata in base alle proprie forme, piuttosto che di un corpo sbagliato.

I costumi su cui puntare per mettere in risalto le proprie gambe

Al mare è inevitabile esporsi e quindi è tempo di scegliere un bel costume per l’estate. Se l’obiettivo è mettere in risalto le gambe, allora sicuramente il consiglio è optare per un classico slip sgambato, in grado di farle sembrare più alte.

Attenzione però: acquistare uno slip classico che viene tirato in alto per apparire come sgambato non sarà utile. Bisogna comprarne uno che sia effettivamente tale e che possa di conseguenza dare la forma giusta alla gambe. Solo in questo modo si evita l’effetto taglio e dunque si allunga la figura.

Un altro elemento importante è valutare un costume intero. Questo non è solo per signore e nemmeno old style. Si tratta forse del modello più elegante in assoluto che permette di contenere la pancetta e anche di migliorare le gambe. I costumi interi sono bellissimi e molto sensuali, capaci di segnare il punto vita.

Per quanto riguarda stampe e colore è meglio lasciar andare la fantasia e scegliere qualcosa che sia di proprio gradimento. No assoluto ai costumi solo neri per paura di mostrare le forme, anche perché sono proprio le stampe colorate a creare l’effetto migliore per camuffare e slanciare.

Occhio anche ai materiali e alle forme. Costumi che segnano molto la zona bikini non aiutano nemmeno le gambe, in particolare quelli in microfibra lucida e con i laccetti andrebbero evitati. Finiscono con il tirare troppo sui fianchi e dare vita a una sorta di forma rotondeggiante che rende le gambe più tozze.

Infine, meglio evitare i costumi micro, a meno che il fisico non lo consenta e ci si senta a proprio agio. Ci sono tantissimi prodotti tra cui scegliere per valorizzare le gambe, slanciarle e anche farle apparire al meglio. I mini costumi che si perdono tra le forme del corpo, coprendo troppo poco, sono adatti fino a una certa età e soprattutto non sono la perfezione quando si vuole camuffare qualche piccola imperfezione.