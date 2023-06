Quale costume da bagno scegliere in base al colore del proprio incarnato: la guida in base alle tonalità

Ad ogni carnagione si abbinano determinati colori. Ecco quali sono le nuance perfette per ciascuna: trovare il costume da bagno perfetto, in questo modo, non sarà più un problema.

Non tutti i colori possono stare bene assieme o si abbinano nel migliore dei modi e questa regola si applica anche nel campo della moda.

Visto che ormai siamo in estate l’abbigliamento che viene acquistato maggiormente riguarda i costumi da bagno ed è importante scegliere quello del colore adatto per il proprio incarnato in modo da poterlo mettere in risalto e da potersi sentire a proprio agio con le tonalità che più appartengono a ognuna di noi.

Le nuance ideali per le diverse tonalità di incarnato

Per le donne che hanno una pelle particolarmente chiara o tendente alla porcellana, le tonalità migliori sono quelle tenui e sul pastello: di conseguenza un costume color lavanda, verde acqua, color pesca, limone o rosa delicato sono in grado di mettere in risalto questa carnagione, evitando che diventi spenta.

Queste nuance permettono di donare una grande luminosità e vitalità. Al tempo stesso, anche se non si direbbe, colori più scuri e intensi come il viola o il verde riescono ugualmente a risaltare la figura. Le donne che invece hanno la pelle dorata o tendente all’olivastro e che quindi riescono ad ottenere un’ottima abbronzatura solo dopo un paio di ore sotto il sole, hanno bisogno di nuance vivaci e intense che siano in grado di esaltare ancora di più la loro tonalità di pelle.

Per cui colori come il rosso, il giallo brillante, il blu elettrico, il rosa aranciato e il verde lime sono l’ideale, soprattutto nel caso in cui gli occhi siano verdi. Con gli occhi più scuri invece sono perfetti anche il cammello, il cachi e le tonalità metalliche come possono essere l’oro o l’argento.

Per le donne che hanno una carnagione scura, i colori scintillanti e intensi sono perfetti per mettere in risalto al meglio la pelle. Le scelte migliori ricadono sul fucsia intenso e sul verde smeraldo ma anche sul bordeaux e sul blu chiaro. Vi sono anche alcune scelte un pochino meno audaci e dalle nuance più delicate, come per esempio il beige sabbiato oppure il bianco perlaceo. Per le donne che invece vogliono essere al centro dell’attenzione i colori fluo sono quelli su cui puntare assolutamente per ottenere un maggiore effetto di contrasto.