Dolci di Natale senza glutine: 10 ricette facili e golose

Oggi vi illustreremo 10 ricette di dolci di natale senza glutine. La dieta senza glutine rappresenta l’unica vera terapia per i soggetti celiaci; quindi non si tratta di una “dieta” all’ultima moda quanto piuttosto una necessità vera e propria. Se in passato era difficilissimo trovare prodotti gluten free o realizzare in casa vari alimenti, oggi non è affatto così: infatti le case produttrici del senza glutine sono moltissime e i prodotti hanno anche un buon sapore. Le ricette di oggi vi mostrano come realizzare i dolci di Natale, periodo di tentazione proprio per tutti (celiaci e non).

Per quest’anno prendiamo in considerazione, anche il giorno di Natale, delle proposte di dolci gluteen free per tutti gli amici e parenti intolleranti. Vediamo insieme le ricette più golose per dei dessert senza glutine.

Torta di mele senza glutine

La torta di mele è un classico che non tramonta mai e noi ve lo proponiamo come dolce di Natale. Una ricetta tipica che profumerà la casa delle vostre nonne con un buon odore di mele e cannella. Oltre a questi due ingredienti dovrete utilizzare anche le uova, lo zucchero di canna e la farina di riso o in alternativa quella classica per celiaci.

Tronchetto di Natale con fragole e panna senza glutine

Immaginatevi il classico rotolo farcito con una confettura alle fragole e ricoperta di panna montata. Ovviamente potete realizzare una versione normale e una per celiaci. La differenza sta solo nell’uso di alcuni prodotti quali la panna, la farina, la fecola di patate e la stessa confettura. Potete anche decorare con una crema al cioccolato e riprodurre con uno stuzzicadenti le venatura del legno.

Crostatine di frutta secca gluten free



La frutta secca padroneggia la scena delle feste natalizie e cosa davvero ottima è che non è contaminata dal glutine. Per questa ricetta vi consigliamo di preparare una pasta frolla con farina di riso e di castane, zucchero di canna e uova. Farcite la crostatina con formaggio spalmabile e marmellata di arance e infine coprite con frutta secca.

Panettone senza glutine con cioccolato e ricotta

Gli ingredienti da usare sono davvero pochi e con questa ricetta potrete riciclare il cioccolato e la ricotta che spesso avanzano in casa. Acquistate un piccolo panettone senza glutine; tagliate la calotta e svuotatelo nella parte centrale. Create un impasto con crema al cioccolato, ricotta e zucchero. Riempite il panettone e richiudete con la calotta et voilà!

Mousse al cioccolato senza glutine

Sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria mentre in un pentolino a parte scaldate il latte. quando questo arriva a sobbollire, aggiungete il cioccolato a filo. Quando si sono freddati amalgamate il tutto con panna montata e zucchero. Riempire i bicchierini e servite la vostra mousse al cioccolato accompagnando con tarallini dolci.

Biscotti natalizi senza glutine

Altra tradizione del Natale è la preparazione dei biscotti; per chi segue una dieta aglutinata e non vuole rinunciare a questa tradizione la soluzione è molto semplice. Basta infatti utilizzare farina di riso e fecola di patate con uova, zucchero e burro. Create un impasto liscio e ricavate le forme con svariati stampini a tema. Cuocete in forno a 180° per 20 min.

Salame al cioccolato senza glutine

Il salame al cioccolato è davvero una bontà unica. La ricetta è molto semplice: sbriciolate i biscotti senza glutine e intanto sciogliete a bagnomaria il cioccolato e il burro, aggiungendo poi un bicchierino di rum. Quando si fredda, unite i biscotti con il composto di cioccolato e mescolate. Date poi una forma a salame aiutandovi con la carta forno, fate indurire e servite.

Mandorle pralinate gluten free

Le mandorle pralinate sono davvero un dolce irresistibile, così buone che una tira l’altra. È inoltre anche un’ottima idea regalo da fare ai vostri amici con intolleranza al glutine. Prendete le mandorle sgusciate e mettetele in una pentola con zucchero di canna. Scaldate e fate rapprendere lo zucchero sulle mandorle, poi servitele con un amaro oppure create un sacchetto regalo.

Coppa al mascarpone senza glutine

Per un dessert di Natale elegante e chic, vi consigliamo la coppa al mascarpone. Montate i tuorli con lo zucchero e aggiungete il mascarpone; montate gli albumi a parte e uniteli poi delicatamente al composto. Infine versate il rum e mescolate. Fate raffreddare in frigo e servite in bicchierini aggiungendo scaglie di cioccolato fondente o dei frutti di bosco a piacimento.

Muffin di natale senza glutine

La mattina di Natale potrete fare colazione con questi deliziosi muffin all’arancia gluten free. La ricetta è molto simile a quella classica con la differenza essenziale nelle farine; infatti in questo caso usate la farina di riso o altro tipo ma senza glutine. Una volta pronti saranno perfetti da mangiare accanto ad una calda tazza di latte.