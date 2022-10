Torte natalizie: 3 ricette facili e golose

Abbiamo scelto per voi tre ricette di torte natalizie facili da fare e molto golose da preparare se volete stupire i vostri ospiti con con dei dolci di Natale deliziosi e diversi dal solito. Infatti potete decorare queste torte a tema natalizio realizzando dei piccoli capolavori di pasticceria.

Con queste tre torte servite in tavola durante le feste farete sicuramente colpo sui vostri commensali, perché sono molto scenografiche ed estremamente sfiziose. E ricordate, qualsiasi base per torte decorata nel giusto modo può diventare un squisito dolce di Natale!

Foto Shutterstock | Alexandra Harashchenko

Con i suoi colori accesi la Torta Red Velvet porta in tavola una ventata di allegria e di bontà! Tra le torte natalizie è una di quelle più spettacolari, soprattutto se la decorate con pazienza.

Potete scatenare la fantasia e creare decorazioni che richiamano la festività più magica dell’anno. Ad esempio scegliete tra simpatici modellini in pasta di zucchero, panna bianca o colorata, frutti di bosco rossi e foglioline di menta.

Foto Shutterstock | Raimunda-losantos

La Sacher Torte è uno di quei dolci che va bene da gustare tutto l’anno, specialmente se siete amanti del cioccolato. Dopo averla farcita e ricoperta di glassa al cioccolato potete ricoprire tutta la superfice di decorazioni natalizie. Ad esempio potete cospargerla di pungitopo di zucchero.

Aggiungete anche una bella stella cometa zuccherosa al centro. Non dimenticatevi della panna. La sacher torte va servita con un ciuffo di panna montata non zuccherata. Potete usarla per fare delle decorazioni davvero eccezionali.

Ad esempio potete alternare panna bianca, panna colorata di rosso e panna rosa e formare così la faccia di un simpatico Babbo Natale. Usate la panna rossa per il cappello, i ciuffetti di panna bianca per la fitta e lunga barba e la rosa per il viso. Dolcissimi bottoni di cioccolato saranno invece gli occhietti.

Foto Shutterstock | Grazziela

Infine, ecco una delle torte natalizie più semplici da fare ma deliziose, il Tronchetto di Natale. Si tratta di un rotolo di pan di Spagna farcito con ganache al cioccolato e decorato a tema natalizio. Per personalizzare questo tipo di torte di Natale potete usare del semplice cioccolato fuso da rigare con i rebbi della forchetta per creare l’effetto tronco di legno

Ma potete anche aggiungere piccoli biscotti, meringhe, granella di nocciola o pistacchi per rendere il tutto più croccante e succulento. E se volete creare degli alberelli di cioccolato, procedete così:

Sciogliete una barretta di cioccolato a bagnomaria;

Mettetela in una tasca pasticciere con beccuccio piccolo;

Disegnate su un piano liscio foderato di carta forno (piano da lavoro in marmo o un semplice piatto piano) la sagoma di abeti;

Lasciate raffreddare, staccateli con delicatezza e poneteli ai bordi della vostra torta.

Facile no? Con queste ricette le vostre torte di Natale saranno apprezzate da tutti! A voi non resta che radunare gli ingredienti e mettervi a lavoro per dare vita ai vostri dolci golosi e bellissimi!