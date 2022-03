La torta red velvet è uno dei dolce americani più conosciuti e apprezzati e si caratterizza per il suo aspetto dato dal colore rosso acceso e dal gusto vellutato e leggermente acidulo al palato. È una torta perfetta per le grandi occasioni e per festeggiare compleanni e anniversari, dato che è molto scenografica. Si prepara senza lievito per dolci, ma viene usato il bicarbonato e l’aceto per una perfetta cottura e per stabilizzare il colorante. Seguite passo passo la nostra ricetta della torta red velvet e sfornerete un dolce degno delle migliori pasticcerie!

Ingredienti

farina 00 250 gr

latte 120 ml

yogurt bianco 120 gr

cacao in polvere 1 cucchiaio

colorante rosso in gel 1 cucchiaio

burro 110 gr

zucchero 300 gr

uova 2

essenza di vaniglia 1 cucchiaino

sale 2 gr

bicarbonato 1 cucchiaino

aceto bianco 2 cucchiaini

panna 400 ml

mascarpone 250 gr

formaggio Philadelphia 250 gr

zucchero a velo vanigliato 115 gr

lamponi 40 gr